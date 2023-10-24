На строительство социальных объектов из бюджета Подмосковья планируют направить 90 млрд рублей

В Московской области в следующем году планируют построить и ввести в эксплуатацию около 70 объектов социальной сферы. На это в проекте бюджета региона на 2024 год предусмотрено более 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.