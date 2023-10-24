На строительство социальных объектов из бюджета Подмосковья планируют направить 90 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в следующем году планируют построить и ввести в эксплуатацию около 70 объектов социальной сферы. На это в проекте бюджета региона на 2024 год предусмотрено более 90 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.
В регионе готовятся к вводу в эксплуатацию новые школы, детсады, объекты здравоохранения, спортивные комплексы и стадионы, дома культуры. Так, в следующем году на территории Московской области предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию 15 детских садов и 27 объектов общего образования. К новому учебному году должны открыть 14 школ в 13 городских округах. Их строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование» с участием средств федерального бюджета.
Продолжится работа по развитию сферы здравоохранения. Больничный комплекс с поликлиникой появится в Сергиево-Посадском городском округе, поликлиники – в Лобне и Мытищах. Медучреждения будут обеспечены необходимым медоборудованием.
Кроме того, планируется запустить четыре спортивных объекта, на которые в проекте бюджета Подмосковья на 2024-2026 годы заложено 1,8 млрд рублей. В Раменском городском округе с участием средств федерального бюджета будет введён физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для бадминтона, а в Бронницах – физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом.
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Продолжится работа по развитию сферы здравоохранения. Больничный комплекс с поликлиникой появится в Сергиево-Посадском городском округе, поликлиники – в Лобне и Мытищах. Медучреждения будут обеспечены необходимым медоборудованием.
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Лора Луганская