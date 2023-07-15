На Украине овощи за месяц выросли в цене на 22 процента

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По сообщению главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, овощи в стране за месяц подорожали на 22%. Одной из главных причин такой динамики цен специалисты называют подорожание топлива.
По словам заместителя руководителя всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, жителям страны также стоит быть готовыми к подорожанию мяса птицы и яйца. Он отметил, что цена и логистика на промышленное производство будут складываться в зависимости от формирования цены на электричество. Поэтому следует ожидать роста цен на мясо птицы и яйцо на 15-20%.
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