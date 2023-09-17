На Украине проверят целесообразность импорта электроэнергии

Фото: iStock/peterschreiber.media
На Украине проверят, насколько целесообразно импортировать дорогостоящую электроэнергию из Румынии и Польши при имеющихся в стране мощных ТЭС и АЭС. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Связано начало проверки с тем, что власти Украины решили весь предстоящий отопительный сезон использовать дорогую импортную электроэнергию, вместо того, чтобы обратить внимание на свои ТЭС и АЭС.
Читайте также:
Экс-глава Кучмы Соскин призвал украинцев готовиться к катастрофе
«Укрэнерго» вновь запросило аварийную помощь из энергосистем Польши и Румынии
«Укрэнерго: Украина вновь побила рекорды потребления электричества
Анастасия Чинкова