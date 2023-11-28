На Украине раскрыли сумму рекордного госдолга

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Общий государственный долг Украины по показателям за конец октября достиг рекордной отметки в 136,35 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов страны.
Отмечается, что по сравнению с сентябрём, госдолг страны вырос на 2,72 миллиарда долларов.
Чуть больше 68% общей суммы госдолга занимает государственная и гарантированная государством внешняя задолженность.
Также в ведомстве уточнили, что общий государственный внутренний долг составил 43,57 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете страны с рекордным дефицитом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Чуть больше 68% общей суммы госдолга занимает государственная и гарантированная государством внешняя задолженность.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о федеральном бюджете страны с рекордным дефицитом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова