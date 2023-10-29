На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа

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Глава «Нафтогаза» Алексея Чернышова заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Чернышова, Киев не собирается сейчас отказываться от российского газа из-за «необходимости снабжать им Европу» из-за предстоящей зимы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.
Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.
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Екатерина Коршунова