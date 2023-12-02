На Украине сообщили о резком сокращении экспорта из-за действий Польши

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Украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Об этом сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко, слова которой приводит издание «Зеркало недели».
Она отметила, что в ноябре экспорт продукции с Украины составил 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объём продукции, перевезённый через украинско-польскую границу, составил 282 тысячи тонн, что на 40% ниже тех показателей, что отмечались до блокады со стороны Польши.
На ряде пунктов пропуска, например, на «Ягодин – Дорогуск», экспорт товаров практически остановился, из-за чего наблюдается двукратное падение показателей.
Свириденко добавила, что украинское правительство ищет пути для разрешения сложившейся ситуации. По словам министра, власти надеяться на двусторонний диалог, который позволит урегулировать обстановку на границе.
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Анастасия Чинкова