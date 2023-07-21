Набиуллина анонсировала возможное ужесточение мер ЦБ РФ

Фото: сайт Кремля
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета.
Прежде сообщалось, что ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 8,5 процента годовых впервые с сентября 2022 года. Мера была обусловлена инфляцией, рост которой, финансовый регулятор намерен сократить.
Читайте также:
Ключевая ставка ЦБ: что это такое и на что влияет
Внешний долг к ВВП России обновил показатели исторического минимума
Экономист Хазин рассказал о планах Центробанка по разрушению экономики России во второй половине 2023 года
Анастасия Крестьянова