Набиуллина: Китайская модель развития финансового рынка не подходит для России

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Такая стратегия может привести к управляемому курсу и множественности процентных ставок. Кроме того, последние десятилетия Китай хотел либерализовать движение капитала и финансовые рынки. По мнению Набиуллиной, Россия уже прошла этот путь и нет нужды его повторять.
«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заключила Набиуллина во время лекции на экономическом факультете Московского государственного университета.
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