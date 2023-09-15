Набиуллина назвала главное ограничение для развития производства в России

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главное ограничение для развития производства в России сейчас — это кадры, а не деньги. Об этом Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По словам Набиуллиной, только трудовые ресурсы могут решить вопрос с развитием российского производства.
Напомним, ранее в регуляторе сообщили, что безработица в России вновь обновила исторический минимум. Низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.
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«Только в этих условиях – переманив из других предприятий или из других отраслей. Но тогда выпуск у этих предприятий, отраслей снизится. И общий эффект для экономики будет околонулевым», — пояснила глава Банка России.
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Екатерина Коршунова