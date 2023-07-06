Набиуллина назвала плавающий курс рубля благом для экономики

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Председатель Центробанка страны Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий курс рубля - это благо, которое позволяет экономике лучше справляться с внешними ударами.
Глава ЦБ также указала на проинфляционные риски, которые связаны с динамикой курса рубля. Решение по ставкам будут приниматься с учетом сложившейся ситуации и рисками, заключила Набиуллина.
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