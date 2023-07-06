Набиуллина объяснила ослабление рубля динамикой внешней торговли

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нестабильный курс рубля обусловлен резким ростом экспорта и снижением импорта.
По словам главы ЦБ, показатели российской валюты обусловлены резким ростом экспорта и снижением импорта. Она отметила, что у России есть инструменты для сглаживания подобных явлений, однако, плавающий курс, по мнению банка - благо для экономики.
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