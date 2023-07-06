Набиуллина объяснила, почему нужна низкая инфляция для роста экономики

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост экономики возможен в условиях достаточного количества инвестиций, которое можно обеспечить лишь при умеренном уровне ключевой ставки. В условиях высокой инфляции он недостижим. Об этом Набиуллина сообщила в рамках Финансового конгресса Банка России.
Напомним, Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге.
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