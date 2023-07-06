Набиуллина оценила идею о создании единой валюты БРИКС

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что идея о создании единой валюты в рамках БРИКС заслуживает внимания, но это непростая работа. Об этом она сообщила в ходе Финансового конгресса Банка России.
«Поэтому мы одновременно все-таки работаем и концентрируем свои усилия на развитии двухсторонних расчетов с использованием национальной валюты, развитии инфраструктуры, которая связывает наши платежные системы», — сказала глава Банка России.Набиуллина отметила, что на данный момент Центробанк концентрируется на развитии расчетов в нацвалютах.
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