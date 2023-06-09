Набиуллина оценила риски перегрева экономики РФ

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По ее словам, в настоящий момент экономика все еще продолжает восстанавливаться. Она подчеркнула, что с апреля показатели деловой активности возросло в некоторых базовых экономических секторах. К числу таких сфер она отнесла обрабатывающую промышленность, строительство, торговлю и сектор услуг.
«С учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», - отметила Набиуллина.Ранее «Радио 1» сообщало, что ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.