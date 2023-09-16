Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в России

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По мнению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, вероятность полного исчезновения наличных денег в России мала, передает ТАСС.
Набиуллина выразила убеждение в важности сохранения выбора для граждан в сфере расчетов, где они могут сами решать, как им удобнее проводить финансовые операции. Также она отметила, что Центральный банк продолжает развивать наличные деньги, включая работу над новым дизайном ряда банкнот.
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Артем Кузьмин