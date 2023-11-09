Набиуллина: не исключено повторное повышение ключевой ставки в 2023 году

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ещё одно повышение ключевой ставки в этом году не исключено. Об этом она заявила в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
Напомним, что последнее повышение ключевой ставки произошло в октябре. Банк России увеличил её сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых.
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Анастасия Чинкова