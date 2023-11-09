Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По словам Набиуллиной прогнозируемый рост экономики на 2024 год будет положительным, однако сами темпы роста снизятся. На это оказывает влияние не недостаток денег или кредиты, а дефицит рабочей силы, что также видно по статистикам предприятий.
Глава Центробанка пояснила, что перед принятием решений по ставке проводятся опросы среди 13 тысяч российских предприятий, которые указывают на проблемы в связи с нехваткой сотрудников.
Также Набиуллина отметила, что в следующем году ожидается положительный рост кредитного портфеля, в том числе и корпоративного. Центробанк заинтересован в том, чтобы они в первую очередь пошли на структурную перестройку, а именно на импортозамещение, технологический суверенитет и другое.
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Анастасия Чинкова