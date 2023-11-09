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Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики

Набиуллина: главная проблема российской экономики – нехватка рабочей силы
09 ноября 2023, 11:18
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По словам Набиуллиной прогнозируемый рост экономики на 2024 год будет положительным, однако сами темпы роста снизятся. На это оказывает влияние не недостаток денег или кредиты, а дефицит рабочей силы, что также видно по статистикам предприятий.

Глава Центробанка пояснила, что перед принятием решений по ставке проводятся опросы среди 13 тысяч российских предприятий, которые указывают на проблемы в связи с нехваткой сотрудников.


Также Набиуллина отметила, что в следующем году ожидается положительный рост кредитного портфеля, в том числе и корпоративного. Центробанк заинтересован в том, чтобы они в первую очередь пошли на структурную перестройку, а именно на импортозамещение, технологический суверенитет и другое.

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#эльвира набиуллина
#экономика
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#россия
#работники
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Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России
Набиуллина: инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
09 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими. 

Также Набиуллина добавила, что инфляция придёт к целевым значениям в размере 4% к концу следующего года. 

Кроме того, глава Центробанка привела прогнозы, согласно которым пик инфляционного давления уже был пройден в III квартале этого года. 

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#экономика
#инфляция
#банк россии
#эльвира набиуллина
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Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда
09 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В данный момент ситуация с кадрами острая.
Для дальнейшего экономического роста требуется повышение производительности труда. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
 
«В экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень - машиностроение, химическая промышленность. Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», - заявила Эльвира Набиуллина.
Ранее Набиуллина говорила, что российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. По её словам, 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.

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#эльвира набиуллина
#новости
#экономика
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«Большой шаг»: экономист Колташов рассказал о поправках в Налоговый кодекс
Экономист Колташов: закрытие лазеек для ухода от налогов улучшит экономику РФ
09 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/blinow61

Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит значительно улучшить состояние российской экономики. Об этом «Радио 1» сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее издание РБК сообщало, что правительство внесло дополнения в Налоговый кодекс, которые направлены на закрытие ряда лазеек по уклонению от налогов. Документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 9 ноября. 

По словам собеседника «Радио 1», это самый широкий спектр изменений в налоговом законодательстве. Они, в первую очередь, касаются тех лазеек, которые были созданы на основании соглашения об избежании двойного налогообложения, ликвидацией которого занимаются многие страны Запада. 

Колташов отметил, что лица, зарабатывающие в России, должны в обязательном порядке выплачивать налоги. При этом, не должно быть такого, что, благодаря вывезенным дивидендам, человек может выплачивать лишь малую сумму налога или вовсе избегать его. 

«Меняется вся ситуация с налогообложением доходов иностранных игроков на российском ранке», пояснил экономист.

Колташов выразил надежду, что в результате одобрения изменений удастся приостановить ускользание от налогообложения значительных доходов в российской экономике. Это, в свою очередь, станет большим шагом для улучшения общей экономической ситуации. 

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#экономика
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#фнс
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Банк-Фора и БЖФ Банк объявили о заморозке вкладов своих клиентов
09 ноября 2023, 09:29

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В БЖФ Банке сообщили, что временно приостанавливают выплаты по вкладам и счетам физических лиц во исполнение приказа президента.
Baza пишет, что банки ссылаются на указ президента от 2 ноября 2023 года № 819, текст которого отсутствует на сайте президентской администрации.
 
В Банке Фора объяснили, что «банк, как учреждение, обеспечивающее выполнение банковских и финансовых операций, переходит на особый режим работы с 13 ноября».
На официальных банковских сайтах сказано, что средства на счетах физических лиц, которые превышают 1 миллион 400 тысяч рублей, будут автоматически переведены в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят «вплоть до отмены введенных ограничительных мер».

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#банк
#новости
#экономика
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Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит
Экономист Беляев рекомендовал не брать кредиты из-за высоких ставок
09 ноября 2023, 07:45

Фото: iStock/alexialex

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что сейчас в России наименее выгодное время для кредитования. Но если определённая сумма нужна срочно, то можно сэкономить, рассказал он в беседе с «Лентой.ру».
По словам специалиста, после повышения ключевой ставки ЦБ кредитование стало не самым лучшим инструментом.

«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», — цитирует издание слова собеседника.

Если кредит необходим, Беляев посоветовал брать небольшую сумму на небольшой срок.

«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», — заключил экономист.

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#деньги
#банк
#кредит
#россия
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В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
Минэкономразвития предложило вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
09 ноября 2023, 07:31

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса при продаже продукции за границу. Об этом пишут «Известия».
Проектом предлагается увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за рубеж вдвое - до 1 млн рублей.

В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет предусматривать содействие в организации транспортировки продукции, а также помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров.

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#производители
#россия
#субсидии
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В Госдепе США предрекли тяжёлую зиму для Украины
Госдеп: предстоящая зима на Украине станет гораздо сложнее предыдущей
08 ноября 2023, 19:52

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Предстоящая зима станет для Украины намного сложнее предыдущей. Об этом в комитете Сената США по иностранным делам сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
Он отметил, что генерирующие мощности на Украине уменьшились практически вдвое с начала спецоперации. 

Пайатт добавил, что правительство США вместе с партнёрами по G7 работают над оказанием содействия Украине в вопросе сохранения энергобезопасности.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При это он добавлял, что страна постарается не допустить этого. 

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#украина
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#энергетика
#зима
#отопление
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Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
08 ноября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/bizoo_n

Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Затем ограничительные меры были несколько скорректированы, в частности, был разрешен экспорт дизеля посредством трубопроводов тем компаниям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% производимого топлива.

На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве РФ изучалась целесообразность отмены запрета на экспорт бензина с октановым числом ниже 92. Глава Минэнерго Шульгинов сказал журналистам, что вопрос с бензином Аи-95 также рассматривался. Окончательное решение пока не принято.

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#топливо
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Компании «Дело» и «Трансконтейнер» возглавят топ-менеджеры из «Росатома» и РЖД
08 ноября 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Shutter2U

Акционеры группы «Дело» решили внести изменения в управление. Головную компанию возглавит топ-менеджер «Росатома», а ее основной актив «Трансконтейнер» — выходец из структур, обслуживающих РЖД.
Генеральным директором УК «Дело» станет Екатерина Ляхова. В течение последних 12 лет она занимала различные руководящие посты в госкорпорации «Росатом», сообщает «РБК». Ее нынешняя должность — директор по развитию бизнеса. Несмотря на новое назначение, Ляхова также сохранит свое место в «Росатоме».

Руководить компанией «Трансконтейнер», которая является крупнейшим контейнерным оператором страны и одним из  основных активов группы «Дело», будет Михаил Концерев, ныне возглавляющий «Группу ВГС». О грядущих изменениях в руководстве головной компании и «Трансконтейнера» рассказали акционеры.

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