Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку

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Ключевая ставка может снизиться при устойчивом замедлении инфляции, что может произойти в следующем году. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателя в 15%, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года.
Она отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.
Также Набиуллина сообщала, что в России не ожидается банковский кризис.
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Она отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.
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Анастасия Чинкова