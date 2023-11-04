Набиуллина рассказала о выплатах пенсий и зарплат в цифровых рублях

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Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В качестве подтверждения своих слов Набиуллина напомнила, что россияне ранее также могли самостоятельно выбрать, как получать пенсию, когда речь зашла о банковской карте «Мир». Тогда граждане могли согласиться на получение выплат на счёт добровольно. Те, кто не желал пользоваться банковской картой, продолжили забирать пенсионные выплаты в отделениях почты.
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