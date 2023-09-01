Набиуллина: Центробанк допускает различные варианты изменения ключевой ставки

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Центробанк России допускает как сохранение текущего значения ключевой ставки, так и его повышение. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
Повышение ключевой ставки для достижения цели по инфляции в 2024 году 4% возможно. Но решение о целесообразности такого повышения будет приниматься позже, на основании данных о возрастании либо смягчении проинфляционных рисков, заключила председатель Центробанка России.
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Александр Бойцов