Набиуллина: в России не будет банковского кризиса

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В Банке России уверены, что стране не грозит банковский кризис. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что Банк России не разделяет опасений о возможном схлопывании кредитного рынка. По её словам, кредитование постепенно замедляется, но всё же продолжает расти.
Глава ЦБ РФ отметила, что риск схлопывания кредитования возникает из-за растущей инфляции. Поэтому главной задачей банка в настоящее время является недопущение сильного роста инфляции. Если её удастся удержать, то кредиты станут доступны на длительный период.
По словам Набиуллиной, прогнозируемый рост кредита на предстоящий год не превышает норму. Ожидается увеличение максимум на 10%.
Ранее сообщалось, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателей в 15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава ЦБ РФ отметила, что риск схлопывания кредитования возникает из-за растущей инфляции. Поэтому главной задачей банка в настоящее время является недопущение сильного роста инфляции. Если её удастся удержать, то кредиты станут доступны на длительный период.
Ранее сообщалось, что Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателей в 15%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова