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Набиуллина: В ЦБ отмечают перегрев ипотечного рынка

29 сентября 2023, 11:34
Фото: istockphoto/IUshakovsky

Фото: istockphoto/IUshakovsky

Специалисты Банка России фиксируют признаки перегрева на внутрироссийском рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.

По предварительным данным Центробанка, российские кредитные организации в августе выдали ипотечные кредиты на рекордную сумму 849 млрд рублей. Это на 30% больше, чем в июле, когда было оформлено ипотечных кредитов на сумму 647 млрд рублей, передает «ИнтерФакс». По мнению регулятора, такой резкий является сигналом о перегреве рынка.

В Центробанке ожидают, что к концу года этот рост несколько замедлится. Это связано с ростом ставок и действием макропруденциальных надбавок, которые регулятор повышает с 1 октября по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Эльвира Набиуллина также отметила, что в случае необходимости Банк России готов применять и более жесткие меры.

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#банк россии
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Шмыгаль: Украина поможет экономике ЕС, несмотря на дефицит бюджета
Шмыгаль: Украина поможет ЕС решить проблемы в экономике и обороне
29 сентября 2023, 10:17

Фото: iStock/makaule

Украина, несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов, может помочь Европе решить экономические и оборонные проблемы. Об этом в интервью изданию Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее в Верховной раде озвучили прогноз на 2024 год. Согласно ему, дефицит государственного бюджета Украины может составить порядка 43 млрд долларов. Уточняется, что власти страны надеются, что дефицит покроют США, ЕС и МВФ. При этом, западные страны, не раз обвинявшие Украину в попрошайничестве, заявляют, что и так достаточно поддерживают государство как финансами, так и поставками вооружения.

Шмыгаль отметил, что вхождение Украины в Евросоюз не принесёт второму новые проблемы. Наоборот, благодаря этому будут решены многие спорные и проблемные вопросы Евросоюза в сферах энергетики, обороны, экономики, безопасности и независимости. По словам премьер-министра Украины, этому не помешает многомиллиардный экономический дефицит страны. 

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#евросоюз
#экономика
#помощь
#дефицит
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Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза»
29 сентября 2023, 10:07

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин разрешил проводить сделки с акциями банка «Интеза», который является «дочкой» итальянской Intesa Sanpaolo, текст документа опубликован на сайте правовой информации.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества «Банк Интеза», - сообщается в тексте документа.

Напомним, в начале августа Intesa Sanpaolo прекратила работу на территории России, однако, АО «Банк Интеза» продолжил свою работу в штатном режиме.

Ранее Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

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#банк
#владимир путин
#финансы
#акции
#италия
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«Интер РАО» может прекратить поставки электроэнергии в Китай
29 сентября 2023, 08:15

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

«Интер РАО» может приостановить экспорт электроэнергии в страны, которые официально не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Китай, Азербайджан, Монголию и Южную Осетию. Это произойдет в том случае, если указанные государства не повысят закупочную цену на величину экспортной пошлины.
Об этом накануне, 28 сентября, сообщила представитель компании Александра Панина во время своего выступления на конференции «Совет производителей энергии». Контрагентам было предложено повысить цену на закупаемую электроэнергию на 7% с 1 октября 2023 года, передают «Известия». В этом случае «Интер РАО» продолжит поставки.

Панина объяснила, что повышение цены — вынужденная мера, вызванная тем, что правительство РФ с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины в размере 4-7% на широкий ассортимент товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС при курсе рубля от 85 до 90 за доллар. В этих случаях рентабельность коммерческой деятельности «Интер РАО» становится ниже уровня экспортной пошлины на электричество, а компания не может работать себе в убыток, заключила Панина.

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#доллар
#электричество
#правительство
#цены
#компании
#поставки
#рф
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«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге
«АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в Петербурге в этом году
29 сентября 2023, 04:00

Фото: istockphoto/Fahroni

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил в интервью РИА Новости, что возможно начало производства новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге уже в текущем году. Эта новая модель станет второй по производству на заводе «Лада Санкт-Петербург», причем первой моделью стала Lada X-Cross 5, выпуск которой начался в июне текущего года.
Производство на этой площадке осуществляется в партнерстве с восточными партнерами, хотя конкретные детали этого партнерства не были раскрыты «АвтоВАЗом».

Максим Соколов подчеркнул, что хотя запуск производства второй модели может быть реализован в текущем году, это потребует дополнительных настроек в схемах сотрудничества. Он также отметил, что достигнутые договоренности будут реализованы через изменение юридической формы сотрудничества, что может занять некоторое время.

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#автомобили
#камеры
#производство
#автоваз
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Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний
Вице-премьер РФ Новак встретился с нефтяниками по ситуации на рынке топлива
29 сентября 2023, 02:34

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Александр Новак провел неожиданное совещание с представителями нефтяных компаний, касающееся внутреннего рынка нефтепродуктов. Эта информация была опубликована на официальном сайте правительства.
В пресс-релизе отмечается, что «заместитель председателя правительства Александр Новак провел неожиданное совещание с представителями нефтяных компаний, чтобы обсудить вопросы внутреннего рынка нефтепродуктов». Встречи также присутствовали представители государственных органов.

Ранее Александр Новак представил президенту Владимиру Путину информацию о предпринятых мерах для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива и вынес новые предложения по решению этой проблемы.

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#совещание
#бензин
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С 1 октября некоторым россиянам повысят зарплаты
С 1 октября у некоторых категорий госслужащих вырастут зарплаты
29 сентября 2023, 01:21

Фото: iStock/Vershinin

В России с 1 октября вырастут зарплаты у некоторых категорий госслужащих. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Зарплаты проиндексируют на 5,5%, пишет «Лента.ру».
«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в документе.

По словам эксперта Людмилы Ивановы-Швец, значительные изменения коснутся силового блока и военнослужащих.

Так, оклады по воинским должностям и званиям для контрактников ВС РФ будут повышены на 10,5%. Специалист добавила, что оклады военных, служащих в рядах российской армии по призыву, также повысятся.

Кроме того, на 10,5% вырастут заработные платы части госслужащих, относящихся к силовому блоку, отметила Иванова-Швец.

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#изменения
#законопроект
#вс рф
#военные
#зарплаты
#россия
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Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на АЗС в России
29 сентября 2023, 00:24

Фото: сайт Кремля

Российский вице-премьер Александр Новак поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Он также обозначил необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых, учитывая транспортные расходы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Отмечается, что цены на топливо должны снизиться в ближайшее время. При этом объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения внутри страны. Кроме того, Новак поручил обеспечить в южных регионах России баланс спроса и предложения, так как ранее от местных аграриев поступали жалобы на дефицит бензина.

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#россия
#азс
#топливо
#цены
#дефицит
#меры
#снижение
#рф
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Почти половина из 30 лучших городов России для бизнеса находится в Подмосковье
28 сентября 2023, 19:41

Фото: Фотобанк МО

Подмосковье за 10 лет превратилось в лучший в России регион для предпринимательства. Это следует из рейтинга 30 лучших городов для бизнеса, который в шестой раз представил Forbes. Список опубликован после длительного перерыва. В последний раз он выходил в 2013 году.
Самым подходящим городом для ведения бизнеса стала Москва, на третьем месте – Санкт-Петербург. На втором оказался подмосковный Красногорск. Помимо него, в первую десятку лучших городов для предпринимательства вошло ещё пять городов Подмосковья. Это Химки, Видное, Люберцы, Мытищи и Королёв. Из 30 городов 13 – подмосковные. Их даже пришлось выделить в отдельный кластер. 
 
Рейтинг составляли по таким показателям, как кадры, инвестиции и инфраструктура, малый и средний бизнес, демография и жильё, доходы и качество жизни. 
 
10 лет назад лучшим российским городом для ведения бизнеса был признан Калининград.

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#подмосковье
#бизнес
#предприниматели
#рейтинг
#экономика
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Экономист Беляев рассказал, как россиянам повысить свои доходы
28 сентября 2023, 18:00

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, как сегодня россияне могут повысить свой уровень достатка. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Уровень зарплат поднимается одним способом — надо выбрать ту профессию, которая вам по душе, получить соответствующее образование, овладеть этой профессией, и совершенствоваться на работе. Ничего тут нового нет», — приводит слова Беляева Общественная служба новостей.

По мнению экономиста, такой метод подходит не всем, так как большинство людей хочет сразу получить желаемый доход. Говоря об открытии собственного бизнеса, Беляев отметил, что только  4-6% людей приспособлены к тому, чтобы заниматься собственным бизнесом. 

Экономист посоветовал россиянам откладывать 10% от получаемых доходов. Он пояснил, что, если человек зарабатывает мало, то, безусловно, поначалу сделать это будет тяжело. Однако в таком случае следует заняться рациональным использованием собственных средств. Беляев заключил, что сформированную из 10% отчислений «подушку безопасности» в будущем можно вкладывать в инструменты, которые приносят доход.

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#кредиты
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#россияне
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