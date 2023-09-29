Набиуллина: В ЦБ отмечают перегрев ипотечного рынка

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Специалисты Банка России фиксируют признаки перегрева на внутрироссийском рынке ипотечного кредитования. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
В Центробанке ожидают, что к концу года этот рост несколько замедлится. Это связано с ростом ставок и действием макропруденциальных надбавок, которые регулятор повышает с 1 октября по наиболее рискованным ипотечным кредитам. Эльвира Набиуллина также отметила, что в случае необходимости Банк России готов применять и более жесткие меры.
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Александр Бойцов