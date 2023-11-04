Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что серьёзный упадок банковской системы наблюдался в 1990-е, когда в отрасль пришло большое количество некомпетентных людей, часто «без совести».
По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка.
Согласно данным Банка России, которые озвучила Набиуллина, за период с 2013 года было выведено с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка.
Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.
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По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка.
Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.
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Анастасия Чинкова