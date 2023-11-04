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Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова

Набиуллина: банковская система РФ абсолютно здорова и помогает экономике
04 ноября 2023, 12:22
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что серьёзный упадок банковской системы наблюдался в 1990-е, когда в отрасль пришло большое количество некомпетентных людей, часто «без совести».

По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка.


Согласно данным Банка России, которые озвучила Набиуллина, за период с 2013 года было выведено с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка.

Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.

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#банк
#россия
#центробанк
#эльвира набиуллина
#экономика
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Экс-министр экономики РФ Нечаев: Кризис в КНР болезненно скажется на России
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что, если в Китае произойдёт экономический кризис, он окажет самое негативное влияние на Россию.
«Если в Китае развернётся масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года, а более серьезно, то для РФ это будет очень болезненно. Тогда КНР сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья», — пояснил в колонке NEWS.ru Нечаев.

Вместе с тем, согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая.

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#россия
#китай
#кризис
#экономика
#политика
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Путин спрогнозировал рост российского ВВП
Путин: рост ВВП России в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%
03 ноября 2023, 15:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что рост российского ВВП в этом году будет 2,8%, а может быть и 3%. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы российского государства, в Европе ВВП будет иметь отрицательные значения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

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#данные
#михаил мишустин
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#ввп
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#владимир путин
#экономика
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Экономист Зубец объяснил, как Советский Союз поможет нарастить ВВП России
03 ноября 2023, 14:05

Фото: IStock/oxinoxi

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается стабильно и предсказуемо. За девять месяцев этого года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил президент на совещании по экономике. В том числе в августе и сентябре этот показатель прибавил по 5%.
Однако уже в следующем, 2024 году, многие эксперты ожидают замедление темпов роста.  Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал в эфире «Радио 1», что избежать этого поможет опыт Советского Союза.
«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи. Для того, чтобы мы выросли как Советский Союз в 30-е годы, нам тоже нужна идеология будущего и усиленные инвестиции в эту картину, а у нас пока с этим проблемы», — отметил экономист.
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#экономика
#промышленность
#ввп
#ссср
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Песков: Россия адаптировалась к санкциям Запада
03 ноября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Антироссийские экономические санкции, вводимые странами Запада, безусловно, создают трудности, но Россия научилась их преодолевать. В целом можно отметить, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению.
Об этом заявил на традиционной встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Помощь в преодолении последствий введения антироссийских санкций оказывает параллельный импорт, отметил представитель Кремля. Также нельзя не отметить успехи многих российских компаний и предприятий в сфере импортозамещения. Ограничения поставок  из-за рубежа дали толчок в развитии многих отечественных производств, подчеркнул Песков.

Несмотря на все новые пакеты санкций, вводимых против России, экономика страны не рухнула, как ожидали западные страны. Россия научилась выживать, существовать и развиваться даже в условиях непрекращающегося внешнего давления, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#рф
#санкции
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Минфин рассказал о размерах Фонда национального благосостояния
Фонд национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей
03 ноября 2023, 12:49

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Министерство финансов РФ сообщило о текущем положении в Фонде национального благосостояния (ФНБ) России. В октябре объем средств в ФНБ составляет 13 триллионов 541,2 миллиарда рублей.
На 1 октября 2023 года ФНБ был равен13 триллионам 648,3 миллиарда рублей (эквивалент $140,106 млрд), что составило 9,1% ВВП. Таким образом, за прошлый месяц он сократился на 107 миллиардов рублей. По оценкам Минфина, объем ликвидных активов фонда на 1  ноября составил 6,983 миллиарда рублей (эквивалент $74,411 млрд), что соответствует 4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

Объем денежных средств в евро на счетах ФНБ в октябре сократился с 4,071 миллиарда до 3,667 миллиарда. Кроме того, на счетах фонда размещено 279,774 миллиарда китайских юаней, 508,265 тонны золота в обезличенной форме и 261,8 миллиона рублей.

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#евро
#ввп
#фонд
#минфин
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Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства
Социологи РАН выявили группы «профессионалов» с сохраняющимся желанием переехать
03 ноября 2023, 11:29

Фото: iStock/BartekSzewczyk

В РФ стало меньше работников с высшим образованием, которые хотят переехать, — с 2017 года их доля сократилась вдвое — с 36% до 17%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на монографию «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.
Сообщается, что падение интереса к смене места жительства может быть связано с удовлетворенностью страной и городом проживания. Шесть лет назад ими были довольны 37 процентов опрошенных, а в этом году — 56 процентов. 

Наиболее мобильной категорией граждан как в 2017 году, так и в 2023 году остаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, а также жители сельской местности. По информации исследователей, первая группа респондентов заявляла о переезде за рубеж, а вторая — в пределах нашей страны.

Уточняется, что опрос был проведен в октябре 2017 года и в июне 2023 года. Количество опрошенных в 2017 году составило четыре тысячи человек, в этом году — две тысячи человек.

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В ФТС рассказали о динамике вывоза золота за рубеж
ФТС: Объемы вывоза физлицами слитков золота из России кратно увеличились
03 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto/bodnarchuk

Специалисты Федеральной таможенной службы (ФТС) России зафиксировали в 2023 году кратное увеличение объемов вывоза физическими лицами за пределы страны золота в слитках. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФТС отметили, что золото является стратегически важным товаром, а потому таможенники всегда уделяют повышенное внимание за его перемещением. Ранее ведомство  предлагало ввести определенные ограничительные меры в области экспорта золота физическими лицами, включая использование специальной электронной маркировки.

Работники ФТС привели в пример факт вывоза гражданином слитков золота, общий вес которого превышал 200 килограммов. При этом он не смог подтвердить происхождение слитков и денежных средств, на которые они были приобретены, а также внятно сформулировать цель вывоза такого большого количества золота.

Подобные случаи ставят под большое сомнение заявленную физическим лицом цель вывоза золота за границу, подчеркнули в ведомстве.

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#работники
#таможня
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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1,4%
03 ноября 2023, 06:29

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

С 3 ноября Сбер повысил ставки по ипотеке. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт как о первичном, так и о вторичном рынках. Ставка выроста на 1,4%. Так, минимальная ставка по ипотеке теперь составляет 15,6%.

В публикации говорится, что повышение ставки связано с повышением Центробанком ключевой ставки с 13% до 15% годовых 27 октября.

Сбер отметил, что ставки по программам с государственной поддержкой останутся неизменными.

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Названо число россиян, не способных заплатить по кредитам
Более 21 миллиона россиян оказались не в состоянии платить по кредитам
03 ноября 2023, 02:44

Фото: iStock/Evkaz

Более 21 миллиона граждан России оказались должниками по кредитным займам, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП), пишут «Известия».
В период с января по сентябрь 2023 года Федеральная служба судебных приставов зарегистрировала 21,1 миллион исполнительных производств по взысканию задолженности физических лиц в пользу банков. Это число превышает на 22% показатели за аналогичный период предыдущего года.

Динамика роста числа должников в России наглядно демонстрирует масштаб проблемы. Например, в результате первых девяти месяцев 2020 года было зарегистрировано 11 миллионов неплательщиков. К 2021 году это число увеличилось до 14,1 миллиона, а в 2022 году — до 17,3 миллиона человек.

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Достижения.рф