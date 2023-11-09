Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В данный момент ситуация с кадрами острая.
Для дальнейшего экономического роста требуется повышение производительности труда. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Ранее Набиуллина говорила, что российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. По её словам, 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.
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«В экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень - машиностроение, химическая промышленность. Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», - заявила Эльвира Набиуллина.
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Мария Фирсова