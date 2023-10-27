Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году

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Банк России не исключает дальнейшего повышения показателя ключевой ставки в этом году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что в текущем году пройдёт ещё одно заседание по ключевой ставке, в результате которого показателю может либо остаться прежним, либо вновь возрасти.
Напомним, что 27 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, дойдя до отметки в 15%.
Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина назвала условие, при котором возможно снижение ключевой ставки. А также озвучила базовый прогноз Центробанка на предстоящий год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что 27 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, дойдя до отметки в 15%.
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Анастасия Чинкова