Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ «психологической» границы курса рубля

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не имеет какой-то «психологической» границы курса рубля для принятия решений. Об этом Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Она подчеркнула, что в нашей стране курс рубля плавающий. Глава ЦБ РФ отметила, что в регуляторе учитывают тот факт, что динамика курса и его ослабление — это проинфляционный фактор.
Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
Ранее в Банке России сообщили, что завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения.
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Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.
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Екатерина Коршунова