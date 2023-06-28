Нацбанк Украины заявил о готовности к отказу от наличных расчетов

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Первый заместитель главы Нацбанка Рожкова: Банковская система Украины готова к отказу от наличных расчетов
Банковская система Украины готова к отказу от наличных расчетов. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, пишет ТАСС.
По информации агентства, идея полного отказа наличных денег на Украине обусловлена тем, что таким образом Киев намерен бороться с коррупцией. Украинские эксперты сообщают, что около 40% расчетов осуществляются в наличной форме. Рожкова подчеркивает, что подобная мера не была применена ни в одной стране. Она также отметила, что определенный объем наличных денег в обращении все равно должен сохраняться.
Ранее «Радио 1» сообщало, что премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО «когда-нибудь».
По информации агентства, идея полного отказа наличных денег на Украине обусловлена тем, что таким образом Киев намерен бороться с коррупцией. Украинские эксперты сообщают, что около 40% расчетов осуществляются в наличной форме. Рожкова подчеркивает, что подобная мера не была применена ни в одной стране. Она также отметила, что определенный объем наличных денег в обращении все равно должен сохраняться.
Анастасия Крестьянова