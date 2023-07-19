Начать расплачиваться цифровым рублём можно будет с 2025 года

Фото: iStock/sofiana indriani
Массовое внедрение цифрового рубля начнётся не раньше 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля – валюты, которая будет доступна всем гражданам через любой банк.
Читайте также:
Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
ЦБ планирует приступить к тестированию цифрового рубля в августе
Для использования цифрового рубля россияне должны будут зарегистрироваться в госсистеме
Анастасия Чинкова