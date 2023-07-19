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Начать расплачиваться цифровым рублём можно будет с 2025 года

19 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/sofiana indriani

Массовое внедрение цифрового рубля начнётся не раньше 2025 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Прежде всего предстоит протестировать цифровой рубль, а затем настроить систему, чтобы она работала без перебоев. Только после этого пойдёт речь о массовом внедрении электронной валюты. По подсчётам специалистов, это произойдёт не ранее 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля – валюты, которая будет доступна всем гражданам через любой банк.

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#рубль
#экономика
#финансы
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Глава Минсельхоза Патрушев рассказал о ситуации со сбором зерна в России
19 июля 2023, 20:26

Фото: istockphoto/Orientaly

С начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании с Владимиром Путиным.
Также он добавил, что накопано 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей. Глава Минсельхоза отметил, что уборка вошла в активную фазу и сейчас ведется в 39 регионах страны. В начале июля Патрушев говорил, что пока прогноз по сбору зерновых составляет 123 миллиона тонн, однако по ходу уборочных работ вероятна его корректировка в сторону увеличения, передает РИА Новости.

В министерстве сельского хозяйства также отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по некоторым сельскохозяйственным культурам превышают прошлогодние показатели. Сезонные полевые работы ведутся в штатном режиме, заключил Патрушев.

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#патрушев
#путин
#министерство
#уборка
#зерно
#урожай
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Воробьёв: на поддержку подмосковного АПК в этом году выделят более 5 млрд рублей
19 июля 2023, 19:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область возглавила рейтинг инновационных регионов в сфере агропрома в России благодаря внушительному объёму инвестиций и мерам поддержки. Такую оценку дал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Рад, что наша работа заметна. К 2024 году мы реализуем импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей. Завершив девять из них, мы получим более 1,5 тыс рабочих мест. Главное для нас – оставаться в диалоге с аграриями, помогать, искать совместные решения», – написал губернатор в своём Telegram-канале.  
Как подчеркнул Воробьёв, власти Подмосковья в этом году выделят на поддержку АПК 5,1 млрд рублей по 32 видам субсидий.

«Одна из востребованных программ – «Подмосковные 10 га». С начала года мы передали фермерам более 1,1 тыс га. В прошлом году эта мера поддержки стала популярной в Лотошине, Шатуре и Серебряных Прудах, поэтому мы расширили её географию», – добавил глава региона. 
 
Воробьёв добавил, что получить землю площадью от 10 до 200 га можно на 26 территориях. Для этого нужно выбрать земельный участок на геопортале, подать заявку и ждать одобрения через 15 дней. 
 
Ранее «Радио 1» сообщало, что рейтинг инновационности регионов России в сфере агропрома составили аналитики проекта «Россельхозбанк в цифре» и ИЦ «Сколково».

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#рейтинг
#сельское хозяйство
#АПК
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Россия увеличит нефтедобычу в Венесуэле до конца этого года
19 июля 2023, 19:33

Фото: iStock/zhengzaishuru

Россия планирует увеличить до конца этого года добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности республики Педро Рафаэль Тельечеа.
«Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет», — объявил министр.

Глава ведомства добавил, что на одном из предприятий добыча уже увеличилась на 95% по сравнению с запланированными ранее показателями.

Также он уточнил, что во время рабочей поездки в Москву основной темой обсуждения было развитие действующих проектов между странами. Отмечается, что разговор о новых проектах не шёл.

В итоге он заявил, что объём товарооборота России и Венесуэлы вырос более чем на 40%.

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#нефть
#Россия
#Венесуэла
#товарооборот
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Экс-депутат Рады Олейник заявил, что без «зерновой сделки» Украину ждет гибель урожая
19 июля 2023, 16:18

Фото: istockphoto / alzay

У ООН есть еще три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия настроена вернуться к диалогу по зерновой сделке лишь в том случае, если будут четкие результаты. 
 
Журналист Общественной Службы Новостей обратился к экс-депутату Верховной рады Владимиру Олейнику, и узнал, что в данный момент идет время сбора урожая, а в отсутствии экспортных коридоров для вывоза своей сельхозпродукции украинским аграриям просто некуда будет складывать поздний урожай.

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#Украина
#урожай
#гибель
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Подмосковье возглавило рейтинг самых инновационных регионов в АПК
19 июля 2023, 15:57

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Московская область заняла первое место в рейтинге инновационности регионов России в сфере агропрома. Рейтинг составили аналитики проекта «Россельхозбанк в цифре» и ИЦ «Сколково», сообщили в Минсельхозпроде региона.
«Подмосковье создаёт все условия для развития сферы АПК. Активно идут модернизация и строительство производственных мощностей, привлечение инвестиций. Так, к 2024 году в области реализуют импортозамещающие проекты на 15 млрд рублей. Завершение девяти таких проектов позволит организовать более 1,5 тыс рабочих мест», – рассказал зампредседателя правительства Московской области Георгий Филимонов.  
Также, по его словам, Минсельхозпрод Московской области предоставит 5,1 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.  При составлении рейтинга учитывали такие показатели, как объёмы инвестиций в инновации, доступность мер господдержки АПК. 
 
Также Московская область заняла лидирующую позицию за счёт высокого уровня удельного веса инновационных товаров, выполненных работ и услуг.   Кроме того, аналитики отметили хороший уровень образования в регионе по специальности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».  Второе место в рейтинге инновационности заняла Татарстан, третье – Краснодарский край.                                                                                                                                                                                                  
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#Георгий Филимонов
#Минсельхозпрод МО
#АПК
#сельское хозяйство
#рейтинг
#Московская область
#Подмосковье
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Силуанов: Расходы бюджета России в 2024 году превысят запланированные показатели
19 июля 2023, 15:13

Фото: сайт Кремля

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что расходы российского бюджета в 2024 году превысят запланированные показатели.
По словам министра, в 2023 и 2024 году ожидается рост бюджета России по ненефтегазовым доходам. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Рассуждая о политике расходов, Силуанов заявил, что в 2024 ожидается повышение такого показателя. Ожидается, что в будущем году расходы бюджета превысят плановые значения. Министр пояснил, что превышение расходов связано с увеличением доходов в предыдущих периодах. Он также указал на улучшение в макроэкономических показателях и выразил уверенность в том, что ситуация будет улучшаться. 

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#Силуанов
#бюджет
#Россия
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ЦМАКП допустил остановку роста российской экономики из-за слабого рубля
19 июля 2023, 10:41

Фото: iStock/Diego Thomazini

Рост российской экономики может приостановиться из-за ослабления рубля. Об этом говорится в июльском «Анализе макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Рекордное государственное потребление, рост запасов у предприятий и приостановка снижения потреблений домохозяйств повлияли на положительные прогнозы экспертов. Однако падение рубля негативно сказывается на всех этих факторах.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что в первые недели июля наблюдался повышенный спрос населения на товары, которые старались выкупить до повышения цены. Это приводит к инфляции, которая в последствии сказывается на доходах предприятий и активности инвестиций.

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#рубль
#экономика
#инфляция
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Правительство одобрило предложение Минфина о сокращении расходов бюджета
19 июля 2023, 10:20

Фото: iStock/ipopba

Правительство России приняло предложение Минфина о сокращении расходов незащищённых статей бюджета на 450 млрд рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Ведомости».
Незащищёнными статьями бюджета обычно называют статьи, которые связаны с военными расходами, социальными выплатами и затратами на госбезопасность.

Точно не обозначалось, на какие из типов расходов повлияет нововведение.

В Минфине уточнили, что итоговая сумма, в размере 450 млрд рублей пока не точная, она ещё будет обсуждаться представителями министерства и ведомств.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением урезать расходы бюджета в связи с большой разницей между доходами и расходами. Также он уточнил, что под расчёты не попали траты по указу президента Владимира Путина.

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#Минфин
#Правительство
#расходы
#бюджет
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В Москве открылся новый путепровод с МКАД на трассу М-4 «Дон»
19 июля 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Free

В Москве открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Теперь трафик разгрузится, так как транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться, написал глава города в своем телеграм-канале. Собянин также уточнил, что всего на развязке будет 18,6 километра дорог, включающих в себя один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы планируется завершить к началу 2025 года.

С введением в эксплуатацию обновленной развязки возрастет пропускная способность трассы М-4 «Дон», южного отрезка МКАД и Липецкой улицы. Также автомобили и общественный транспорт сможет с трассы М-4 выезжать непосредственно на внутреннюю сторону МКАД, минуя другие съезды кольцевой автодороги. Улучшится транспортная доступность нескольких населенных пунктов Подмосковья.

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#мкад
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