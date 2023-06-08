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«Ъ»: Над банками нависло оспаривание транзакций СБП

08 июня 2023, 04:39

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Россиянам разрешат оспаривать некоторые трансакции через СБП через подачу претензии, пишет «Коммерсант»
В конце июня 2023 года в развитии системы оспаривания трансакций через СБП наступит важный этап. Система, функционировавшая в течение почти двух лет на добровольных началах, станет обязательной для всех банков. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

После таких изменений банк-отправитель станет обязан принимать заявки на оспаривание платежей, а банк-получатель будет обязан такие заявки рассматривать. В первую очередь этот механизм затронет транзакции, связанные с приобретением товаров или услуг.


Представители банков опасаются возложения на них полной ответственности за возврат средств, если транзакция будет оспорена. Их беспокоит, что нововведения значительно повысят финансовые риски, при этом власти окажутся не готовы поддержать повышение тарифов. Кроме того, возможные несоответствия могут привести к финансовым потерям банков и нарушению доверия клиентов.

На фоне этого банковский сектор обсуждает возможные стратегии и решения для минимизации негативных последствий при введении новой системы оспаривания трансакций.

Ранее в Центробанке проинформировали, что международные резервы России снизились на $11,6 млрд по итогам мая 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
#СБП
#банки
#платежи
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Mash: русские хакеры сорвали всеобщую мобилизацию на Украине
05 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/welcomia

Русским хакерам из «Солнцепека» удалось сорвать всеобщую мобилизацию на Украине.
Хакеры уничтожили целую сеть баз данных государственной службы статистики, с помощью которой ВСУ искали призывников, пишет Telegram-канал Mash.

Информацию по лицам призывного возраста собирали и передавали властям и военкоматам. Хакеры практически уничтожили систему: теперь серверы не работают, с компьютеров сотрудников удалена информация, а процессы, поломаны.
 
Также хакерам удалось обнаружить списки военной техники, которая была поставлена Норвегией, Литвой и Польшей. В документах была опись неработающего и сломанного оборудования.

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#Украина
#хакеры
#ВСУ
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Частный дом разрушен после обстрела курского села Троицкое
05 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/victorass88

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при обстреле села Троицкое Кореневского района со стороны ВСУ разрушен частный дом.
«После попадания в жилище взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар. Огонь был оперативно потушен», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, всего по селу было выпущено три снаряда. Специалисты приступили к оценке нанесенного обстрелом ущерба. При этом глава региона уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

3 июля в ходе обстрела Курской области в селе Троицкое было повреждено здание местной школы. Местные жители также не пострадали.

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#Курская область
#Роман Старовойт
#обстрел
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Химик Еремина: Частые интенсивные дожди несут в себе самую чистую воду
05 июля 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/Germanovich

Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Ирина Еремина заявила, что наиболее чистые дожди выпадают тогда, когда они идут интенсивно и часто.
А после засухи, по словам эксперта, наоборот, выпадают самые грязные дожди.

«Дожди – это самая чистая вода на Земле. Особенно если они выпадают часто и с большим количеством осадков. Когда говорят «Выпадет месячная норма осадков», — это будет самый чистый дождь. Если долго не было дождя, а потом он выпал, да ещё не сильный, — это будет самый грязный дождь», — отметил в беседе с Газета.ру Еремина.

Кроме того, по её словам, любая природная вода имеет примерно одинаковый состав.

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#вода
#экология
#состав
#дожди
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Минюст включило Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций
05 июля 2023, 17:18

iStock/eric151

Организацию Всемирный фонд дикой природы (WWF) уже признали иноагентом, нежелательной её также назвала Генеральная прокуратура.
Всемирный фонд дикой природы является швейцарской транснациональной общественной организацией, которая занимается сохранением, исследованием и восстановлением окружающей среды.

Минюст включил Всемирный фонд дикой природы (WWF) в перечень нежелательных организаций в России. 

Ранее Генпрокуратура в результате проведенной проверки установила, что деятельность организации, которая позиционирует себя как природоохранная и экопросветительская выполняла иные функции. По информации ведомства, компания использовалась в качестве прикрытия для реализации проектов, связанных с формированием угроз России в экономической сфере.

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#Всемирный фонд дикой природы
#WWF
#иноагент
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Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
05 июля 2023, 17:09

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
 
Разговор инициировала армянская стороны.
 
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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#Путин
#Пашинян
#Кремль
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На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
05 июля 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.

При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.

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#Анапа
#пляж
#лето
#жара
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Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах
05 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / oatawa

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь регионального центра «Мой бизнес» в размещении на электронных торговых площадках.

Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра. 

Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#Инвестиции
#бизнес
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#мой бизнес
#малый бизнес
#средний бизнес
#маркетплейсы
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Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
05 июля 2023, 16:56

Фото: Istockphoto / BartekSzewczyk

Власти Подмосковья помогут самозанятым зарегистрировать товарный знак. Заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении. 
Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.

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#Московская область
#Подмосковье
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Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны
05 июля 2023, 16:53

Фото: iStock/simpson33

Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.

«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.

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#ТНТ
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