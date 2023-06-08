«Ъ»: Над банками нависло оспаривание транзакций СБП

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
После таких изменений банк-отправитель станет обязан принимать заявки на оспаривание платежей, а банк-получатель будет обязан такие заявки рассматривать. В первую очередь этот механизм затронет транзакции, связанные с приобретением товаров или услуг.
На фоне этого банковский сектор обсуждает возможные стратегии и решения для минимизации негативных последствий при введении новой системы оспаривания трансакций.
Ранее в Центробанке проинформировали, что международные резервы России снизились на $11,6 млрд по итогам мая 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».