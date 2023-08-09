Над Европой витает предчувствие «торговой войны» С США

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Речь зашла даже о том, что Вашингтон своими протекционистскими мерами вообще нарушил нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Вопрос повис в воздухе, так как выяснение отношений в ВТО — процедура долгая. Поняв, что американцы не собираются идти на уступки, ЕС начал готовить ответные меры. Не дожидаясь выработки общего решения, Франция сделала первый шаг в направлении восстановления равновесия в отношениях с Вашингтоном и защиты европейской экономики. В свою очередь, министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Евросоюз дать США «суровый ответ».
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