Над Европой витает предчувствие «торговой войны» С США

В этом году в Подмосковье запустили новый сервис для предпринимателей региона «Начни бизнес в парках», который упростит старт предпринимательской деятельности.

Подмосковным предпринимателям рассказали о популярных сферах бизнеса, представленных в парках Московской Области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1200 объектов. На первом месте по виду деятельности — нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки. На втором — общественное питание, на третьем — прокаты», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья также — аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг.



Узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.