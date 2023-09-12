Надь: Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины

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Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами.
«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», - прокомментировал ситуацию Надь на своей странице в одной из запрещенных социальных сетей.
Он также отметил, что с позицией Венгрии солидарна и Румыния.
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Евгения Парфентьева