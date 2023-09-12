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Надь: Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз зерна с Украины

12 сентября 2023, 22:19
Фото: iStock/Orientaly

Фото: iStock/Orientaly

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами.
«Если Брюссель не действует, мы на национальном уровне продлим ограничения на импорт украинского зерна», - прокомментировал ситуацию Надь на своей странице в одной из запрещенных социальных сетей.

Он также отметил, что с позицией Венгрии солидарна и Румыния.


Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.

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Греф назвал курс рубля неоправданно заниженным
12 сентября 2023, 22:10

Фото: iStock/SSV-Photo

Нынешний курс рубля не соответствует его фундаментальным значениям, заявил президент Сбербанка Герман Греф, его цитату приводит «Интерфакс».
«У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля», — прокомментировал ситуацию Греф. 

Глава Сбербанка считает, что для решения этой проблемы необходим комплекс мер.

Ранее Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения. По его мнению, сейчас отличный момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка.

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#курс
#рубль
#сбербанк
#экономика
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Греф рассказал россиянам, как лучше хранить сбережения
Греф не рекомендует хранить сбережения в твердой валюте
12 сентября 2023, 21:42

Фото: kremlin.ru

Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам, как лучше хранить сбережения, в интервью «Россия 1».
«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», - прокомментировал ситуацию Греф. 

По его мнению, сейчас наилучший момент, чтобы продать доллары и евро, и приобрести рублевые облигации. При этом, наилучший вариант – это инвестиции в акции, заключил глава Сбербанка. 

Ранее Олег Дерипаска заявил, что Россия получила глобальный шанс для развития экономики, благодаря сотрудничеству с африканскими и азиатскими странами.

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#евро
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#облигации
#акции
#сбербанк
#экономика
#сбережения
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Дерипаска заявил о глобальном шансе для экономики России «как в 90-е»
12 сентября 2023, 21:20

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия получила глобальный шанс для развития экономики, благодаря сотрудничеству с африканскими и азиатскими странами, об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в интервью «РБК».
«Мы сейчас имеем ситуацию, когда население в Юго-Восточной Азии почти 600 млн человек, Китай — 1,3 млрд, Индия — 1,5 млрд, Африка — почти 1 млрд. Это все растущие в демографическом плане страны, и их региональные рынки очень привлекательны для нас. Мы видели, что Россия способна создать новые логистические решения и нарастить объемы поставок на этих рынках», — прокомментировал ситуацию Дерипаска. 

Бизнесмен также считает, что вскоре на российский рынок придут инвесторы из Азии и Африки. Экономика РФ должны вырасти в три раз, а это невозможно без притока новых инвестиций. 

С приходом новых средств, по мнению Дерипаски, необходимо будет подойти и к проблеме пенсионных накоплений. Это напрямую повлияет на уменьшение бедных слоев населения, выведя средний уровень жизни в РФ на более высокий ступень.

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#россия
#экономика
#африка
#рынок
#китай
#индия
#бизнесмен
#инвесторы
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Финэксперт Бабин объяснил падение доллара и евро их продажей инвесторами
12 сентября 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/Oakozhan

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин высказал предположение о том, что падение курсов доллара и евро связана с их активной продажей инвесторами.
«Кратковременный, но сильный провал котировок валют к рублю вызвала фиксация убытков тех, кто имел большой объём позиций, и вынужден был сокращать их во избежание ещё более серьёзных потерь. Инвесторы начали продавать валюту. Это спровоцировало самоусиливающийся процесс падения котировок», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Бабин.

Он добавил, что сейчас наблюдается благоприятная обстановка для курса рубля, он может укрепиться в том числе за счёт увеличения продажи валюты экспортёрами.

Ранее старший трейдер отдела фондового рынка Роман Блинов высказал мнение о том, что доллар может опуститься до 60 рублей уже к началу 2024 года.

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Озвучена приоритетная задача ЦБ

#доллар
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#евро
#рубль
#валюта
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В ЦБ рассказали о полисах добровольного страхования банковских карт
ЦБ: страховка банковских карт будет компенсировать мошеннические списания
12 сентября 2023, 18:01

Фото: iStock/IUshakovsky

Полисы добровольного страхования банковских карт будут защищать не только от потери карты или ее повреждения, но и включать в себя другие риски, в том числе списание денег мошенниками. Об этом говорится на сайте Центробанка.
Отмечается, что лимит страховой выплаты по таким рискам составляет сто тысяч рублей. По информации Банка России, из страхового покрытия исключаются обязательные случаи, по которым банк и так обязан возвращать похищенные денежные средства.

Сообщается, что урегулирование убытка страховщиком будет происходить в течение 30 дней с момента получения заявления.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк России установит минимальный размер возмещения по страхованию банковских карт. 

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Подмосковные самозанятые теперь могут бесплатно получить электронную подпись
12 сентября 2023, 17:48

Фото: Istockphoto / shutjane

Для самозанятых Московской области стала доступна новая услуга. Подмосковный центр «Мой бизнес» начал выдавать им электронную цифровую подпись, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Такая подпись необходима для подачи заявки на получение услуг центра «Мой бизнес» Московской области, государственных услуг, сдачи электронной отчётности, ведения электронного документооборота.
 
Услуга оказывается бесплатно. Для получения электронной подписи нужно обратиться по ссылке Инвестиционном портале Московской области.
 
Вопросы можно задать по номеру горячей линии 0150 или по телефонам: +7 (499) 645-64-00, +7 (499) 645-64-00 (доб. 128, 133, 139, 266). 
 
Поддержка бизнесу оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#московская область
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Минэнерго: несмотря на логистику, ситуация с топливом в Крыму нормализовалась
12 сентября 2023, 17:19

Фото: iStock/evtic

В Минэнерго России сообщили, что ситуация с доставкой топлива в Крым нормализовалась, несмотря на сложности в логистике.
Отмечается, что регион обеспечен бензином на десять-двенадцать суток, а дизельным топливом – на пять суток.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке. 

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#служба
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Названы объёмы газа, которые Россия будет поставлять Китаю
Минэнерго РФ будет поставлять в Китай 100 млрд куб м газа в год
12 сентября 2023, 16:30

Фото: istockphoto.com/NiseriN

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго РФ планирует поставлять в Китай 100 млрд куб м газа в год.
Начать такие поставки планируется уже в ближайшее время.

«Идёт развитие газопровода «Сила Сибири», завершается формирование маршрута экспортного газопровода «Сила Сибири — 2». Также прорабатываются совместные СПГ-проекты. Суммарно по объёму поставляемого газа в ближайшее время мы планируем выйти на цифру 100 млрд куб. м в год», — отметил в беседе с RT Мочальников.

При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что до конца этого года планируются контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

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#рф
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#газ
#экономика
#политика
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В Серебряных Прудах начали строить большое овощехранилище
12 сентября 2023, 15:24

Фото: Главгосстройнадзор МО

У села Куребино в городском округе Серебряные Пруды началось строительства овощехранилища. Соответствующее извещение поступило в Главное управление Госстройнадзора Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщиком выступило ООО «АГРОМИР 2011». Площадь одноэтажного склада составит 6,3 тыс кв м. Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Завершить строительство планируют в январе будущего года.
 
В управлении добавили, что в сентябре в Подмосковье под надзором ведомства начали строить два склада, три жилых дома, три объекта сельхозназначения, поликлинику и автостоянку.

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#серебро
#строительство
#овощи
#подмосковье
#московская область
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