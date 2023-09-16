Назван способ получить доплату в 45 процентов от зарплаты

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Финансовый консультант Инна Филатова в беседе с Ura.ru поделилась информацией о том, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от своей заработной платы.
Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.
Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.
Филатова отметила, что кроме этой доплаты ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей. В случае, если ветеран становится инвалидом, ему предоставляется выплата в размере 6 328 рублей.
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Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.
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Артем Кузьмин