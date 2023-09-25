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Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье

Мосстат подсчитал среднемесячную зарплату в Подмосковье
25 сентября 2023, 17:11
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

В Мосстате сообщили, что среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей.
Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.

Как передают «Вести Подмосковья», среди округов Подмосковья наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в Подольске, Лобне и Черноголовке.


Ранее председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, как правильно рассчитать пенсию россиянам после индексации.

«Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января будущего года на 5,3%. То есть, чтобы понять, какая конечная сумма пенсии, ее нужно увеличить на 5,3%», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.

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#зарплаты
#работники
#московская область
#статистика
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Бизнес-омбудсмен помог сдвинуть с «мертвой точки» вопрос подмосковного предпринимателя
25 сентября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головнёву обратился предприниматель по вопросу присоединения производства к сети газораспределения.

К Владимиру Головнёву обратился директор общества с ограниченной ответственностью, который уже более 1,5 лет не может запустить производство из-за отсутствия подключения объекта к сети газораспределения, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

У предпринимателя заключён договор с АО «Мособлгаз» в июля 2021 года. Предприниматель написал претензию в отношении АО «Мособлгаз», с момента которой прошло уже полтора года, но вопрос это так и не решило.

Владимир Головнёв ознакомился с материалами дела и инициировал проведение рабочей встречи предпринимателя с должностными лицами филиала АО «Мособлгаз» «Север», по результатам которой согласован план мероприятий по исполнению АО «Мособлгаз» подключения объекта к сети газораспределения в срок до 29 декабря 2023 года.

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Матвиенко: Экономика России преодолела самый тяжелый период
25 сентября 2023, 16:38

Фото: istock / ipopba

Экономика России выходит на траекторию роста, преодолев самый сложный период. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, информацию передает РИА Новости.

После выступления главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе «правительственного часа» Матвиенко рассказала, что экономике России для развития нужен определенный ряд мер, поскольку задачи, стоящие перед ней, не решить только повышением Центробанком ключевой ставки.

«Самый тяжелый период мы преодолели, но это не значит, что впереди нас ждут тепличные условия», — заключила спикер.
Матвиенко отметила, что хоть российская экономика прошла основные трудности, все равно необходимо наращивать обороты в таком же темпе. Кроме того, она указала, что в Совфеде проявляют интерес к развитию экономики субъектов РФ.

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#экономика
#валентина матвиенко
#новости
#рф
#развитие
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В подмосковном Воскресенске построят производство металлоконструкций
25 сентября 2023, 15:58

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В городском округе Воскресенск построят импортозамещающее предприятие по производству металлоконструкций.

Инвестор построит предприятие по проектированию и производству строительного оборудования — опалубочных систем, модульных лесов для монолитных, монтажных и фасадных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Введение в эксплуатацию производства запланировано на 2025 год.

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#бизнес
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#предприниматели
#инвестиции
#инвесторы
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Матвиенко озабочена финансовой дырой в «Почте России»
Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»
25 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/JessAerons

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России». Этот вопрос она подняла на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову.
По ее словам, финансовое положение в организации довольно печальное. Матвиенко подчеркнул, что все об этом знают, однако никто не принимает никаких шагов по изменению ситуации.

«Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала Матвиенко.
 
Она считает, что решения данного вопроса необходимо оперативно разработать финансовую модель, подчеркнув, что вопрос финансового состояния «Почты России» вызывает у нее озабоченность.

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#рубль
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Экономист Потапенко: Решетников хочет триллионный пирог и поураганить, как в лихие 90-е
Экономист Потапенко объяснил, почему китайская модель не решит проблемы с рублём
25 сентября 2023, 12:54

Фото: IStock|/claffra

Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, считает министр экономического развития Максим Решетников. Речь идёт о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил он, отметив, что эту инициативу министерство уже обсуждает с Центробанком.
Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что это заявление не имеет никакого отношения к стабилизации российской экономики. В беседе с «Радио 1» он отметил, что чиновник лишь хочет получить «триллионный пирог».
«Это наоборот усложняет множество вопросов. По сути, [Решетников] открыто заявляет, что нельзя только Минфину и ЦБ веселиться в этой мутной воде, где можно устраивать любые интервенции как валютные, так и невалютные. И естественно, каждый из министерских чиновников хочет претендовать на триллионный пирог. Но к стабилизации российской экономики это не имеет никакого отношения», — сказал Потапенко.
Эксперт отметил, что модель китайской экономики сегодня недоступна России. В первую очередь, из-за «жесточайшей изоляции».
«Можно ссылаться на китайский опыт, когда Россия с точки зрения экономики приблизится хотя бы к третьему-четвёртому месту. Но поскольку отношения российской и китайской экономик — это в лучшем случае 1 к 20, то, конечно, странно ссылаться на опыт крупной, устойчивой экономики, у которой основным потребителем являются США. Мы же находимся в жесточайшей изоляции от большинства рынков сбыта. А те рынки сбыта, которые нам доступны, используем через прокладку, включая Китай. Поэтому данная модель говорит не о стабилизации, а о желании поураганить, как это было в лихие 90-е», — заключил Потапенко.
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#россия
#китай
#цб
#экономика
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В Госдуме назвали «собачьим бредом» прогнозы по инфляции Минэкономразвития
В Госдуме заявили, что реальный уровень инфляции достиг 30%
25 сентября 2023, 11:43

Фото: IStock/Oleg Elkov

По итогам этого года инфляция в России составит 7,5%, в 2024 году она прогнозируется на уровне 7,2%, но к декабрю снизится до 4,5%. Об этом в понедельник заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Однако в Госдуме назвали цифры нереалистичными. По оценке зампреда комитета Госдумы по экономической политике, научного руководителя института проблем глобализации Михаила Делягина, рост цен в стране уже сегодня достигает 30%. Об этом он рассказал «Радио 1».
«С одной стороны, некоторые товары дешевеют, потому что собрали урожай — это сезонное удешевление. С другой стороны, в результате девальвации хаотично растут цены на другие товары, и товары с прошлой и текущей закупки могут отличаться в цене в полтора раза. Я думаю, что [инфляция сейчас] больше 30% это точно», — сказал Делягин.
Депутат подчеркнул, что прогнозы министра расходятся с реальностью. По словам собеседника, в следующем году россияне «в лучшем случае» столкнутся с инфляцией в 15%.
«Это бред собачий, как и все прогнозы Минэкономразвития. [Будущая инфляция] всецело зависит от государственной политики. Если государство будет продолжать политику стимулирования монополий, если господин Решетников будет продолжать выполнять свои обязанности также, как он выполняет их сегодня, то реальный рост цен может быть 15 процентов. И если будет действительно так, то это большое счастье, потому что, скорее всего, инфляция будет больше в следующем году. Но Росстат всё равно нарисует, сколько ему нужно, потому что у нас уже второй руководитель Росстата не имеет отношения к статистике», — отметил Михаил Делягин.
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#инфляция
#госдума
#россия
#прогноз
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В Минэкономики раскрыли способ решения проблем с курсом рубля
Решетников: Модификация китайской модели поможет стабилизировать курс рубля
25 сентября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/ipopba

Министр экономики России Михаил Решетников выступил перед сенаторами на совещании в Совете Федерации. Глава ведомства озвучил прогноз среднегодовой инфляции в 2024 году, а также озвучил способ решения проблем с курсом рубля.
По словам министра, среднегодовой уровень инфляции в следующем году ожидается в районе 7,2%. Что касается национальной валюты, то здесь с помощью ключевой ставки или возвратом к мерам валютного контроля проблему не решить, считает Решетников. Глава ведомства считает, что помочь стабилизировать курс рубля могло бы помочь применение некоего варианта «китайской модели», передает «Коммерсант». 

Министр предложил разработать и применять некую мембрану между внешним и внутренним валютным рынком. Но курс рубля при этом должен оставаться единым, в отличие от Китая, где рынок юаня строго разделен на внутренний и внешний и национальная валюта КНР имеет два официальных курса. Решетников считает, что это будет вредно для российской экономики. 

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#валюта
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#министр
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Минэкономики прогнозирует высокий уровень инфляции в следующем году
25 сентября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/Mongkol Onnuan

Среднегодовой уровень инфляции в России в 2024 году ожидается в районе 7,2%. Об этом сообщил министр экономики страны Михаил Решетников в Совете Федерации.
Для решения сложностей с курсом национальной валюты глава Минэкономики предполагает попробовать использовать некий аналог «китайской модели», передает «Коммерсант». Помочь справиться с проблемами с курсом рубля может создание своеобразной мембраны между внешним и внутренним рынками рублей. Но полностью копировать модель, используемую в Китае, где действуют два курса юаня, оншорный и офшорный, Решетников считает нецелесообразным, так как это вредно для экономики.

По прогнозу Центрального банка РФ, инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит расти и к концу 2023 года ее уровень составит около 7%. Регулятор считает причиной этого низкий курс рубля, а также тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения.

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#курс
#инфляция
#спрос
#курс рубля
#рф
#банк
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Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
25 сентября 2023, 10:29

Фото: Фотобанк МО

Пять городов Московской области – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи – вошли в число 30 городов России по уровню зарплат. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
Красногорск оказался в первой десятке. По данным статистики, среднемесячная чистая зарплата в городе в первом полугодии текущего года составляла 95,7 тыс рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она увеличилась на 10,5%.  

В Химках средняя зарплата – 92,4тыс рублей, плюс 7,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Среднемесячный заработок в Одинцове составляет 83,2 тыс, что на 11,2% больше, чем в прошлом году.   В Домодедове платят в среднем 81,1 тыс рублей. При этом там отмечен максимальный прирост год к году – 17,2%.   Мытищинцы получают 77,2 тыс – плюс 11,9% к 2022 году.
 
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