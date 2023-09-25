Названа среднемесячная зарплата в Подмосковье

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Как передают «Вести Подмосковья», среди округов Подмосковья наиболее высокие зарплаты были зафиксированы в Подольске, Лобне и Черноголовке.
«Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января будущего года на 5,3%. То есть, чтобы понять, какая конечная сумма пенсии, ее нужно увеличить на 5,3%», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Рязанский.
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