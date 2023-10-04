Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года

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Лучших экспортеров страны назвали 3 октября в Москве. Определение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» состоялось на заседании Федеральной конкурсной комиссии.
Провел мероприятие ее председатель, первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Лучшие российские экспортеры представили достижения во внешней торговле 30-ти регионов страны. Лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область. Ее представители завоевали шесть призовых мест. Второй по экспортным достижениям стала Московская область (пять призовых мест). Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области, представившие по четыре экспортных рекордсмена на федеральном этапе.
Андрей Белоусов отметил, что несмотря на сложную экономическую и международную ситуацию в последние годы, номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, суровую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт.
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в свою очередь добавила, что премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые успешно работают на международном рынке.
Отметим, победители премии «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония их награждения состоится 19 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».
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Андрей Белоусов отметил, что несмотря на сложную экономическую и международную ситуацию в последние годы, номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, суровую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт.
Отметим, победители премии «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония их награждения состоится 19 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».
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Александр Бойцов