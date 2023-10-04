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Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года

04 октября 2023, 16:59
Фото: istockphoto/Tryaging

Фото: istockphoto/Tryaging

Лучших экспортеров страны назвали 3 октября в Москве. Определение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» состоялось на заседании Федеральной конкурсной комиссии.
Провел мероприятие ее председатель, первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Лучшие российские экспортеры представили достижения во внешней торговле 30-ти регионов страны. Лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область. Ее представители завоевали шесть призовых мест. Второй по экспортным достижениям стала Московская область (пять призовых мест). Третье место разделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области, представившие по четыре экспортных рекордсмена на федеральном этапе.

Андрей Белоусов отметил, что несмотря на сложную экономическую и международную ситуацию в последние годы, номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, суровую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт.


Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в свою очередь добавила, что премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые успешно работают на международном рынке.

Отметим, победители премии «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония их награждения состоится 19 октября в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России».

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#петербург
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Московская область вошла в тройку лучших экспортеров страны
04 октября 2023, 17:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По итогам Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023» Московская область вошла в тройку лучших.
«Для экономики Подмосковья экспорт имеет большое значение, а для самих компаний это дополнительная возможность развиваться, увеличивать свой потенциал, выходить на новые рынки. Несмотря на санкции и ограничения, наши компании продолжают показывать хорошие результаты – в прошлом году объем экспорта вырос с 11 до 13,6 млрд долларов», - поделился Андрей Воробьёв.
 
Стоит отметить, что в этом году заявку на премию подали более 1500 компаний , в числе которых 63 из Подмосковья.



Компания «ТК «Мираторг» стала победителем в номинациях «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» среди крупного бизнеса и «Новая география», а «Плодоимпорт», выпускающая продукцию бренда «Дядя Ваня», «Экспортер года в сфере готового продовольствия» среди малого и среднего бизнеса и «Прорыв года».



Кроме этого, компания «ТрансКонтейнер», стала второй в номинации «Ответственный экспортер ESG» среди крупного бизнеса. Она специализируется на контейнерной железнодорожной логистике.


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Названы лучшие экспортеры России по итогам 2023 года

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#премия
#губернатор
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Подмосковный ЛиАЗ разрабатывает новую дизельную линейку автобусов
04 октября 2023, 17:11

Фото: Мининвест МО

Ликинский автобусный завод запустит производство автобусов нового поколения, которые будут отвечать передовым требованиям к общественному транспорту. На развитие производства предприятие из Орехово-Зуевского городского округа получит льготный заём Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Объём инвестиций в производство дизельной версии автобуса превысит 1,3 млрд рублей. Более 760 млн рублей компания получит в виде льготного займа ФРП. Серийное производство автобуса начнется в будущем году.   

Речь идёт о производстве городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Автобус обеспечивает самую большую пассажировместимость в своем классе – 114 человек. Новая модель автобуса ЛиАЗа обладает отличной манёвренностью, она оборудована пандусом для детских и инвалидных колясок. 
 
В салоне установлены мягкие антивандальные сиденья, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. Двухзонный климат-контроль сделает поездку комфортной в любую погоду. 

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#мининвест мо
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Экс-министр экономики Нечаев объяснил провал «Роснано» отсутствием конкуренции
04 октября 2023, 15:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большая дыры». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как госкорпорация заявила, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объёме за счёт собственных средств, ссылаясь на признаки банкротства.
Экс-министр экономики, профессор, академик Европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев назвал ситуацию странной, поскольку ещё несколько дней назад компания заплатило купоны. Однако он отметил в беседе с «Радио 1», что заявления о предстоящем банкротстве говорят, что РФ не смогла создать «очередную госкомпанию».
«Это немножко странно, потому что пару дней назад “Роснано” по своим облигациям заплатило купоны, то есть всё-таки какие-то деньги у них есть. Да, есть разговоры, что у “Роснано” проблемы с обслуживанием долгов. Но пока те облигации, которые они выпустили, они обслуживают <…> Ну это означает, что попытка создать очередную госкомпанию, которая в данном случае занималась венчурным бизнесом, нанотехнологиями и инновацией, не удалась», — сказал Нечаев.
По мнению экономиста, неудача связана с отсутствием конкуренции.
«У России большие проблемы с инновациями. Мы всё больше отстаём от передовых стран в области научно-технического прогресса, мало в каких областях являемся лидерами. А для того, чтобы развивались инновации, нужна благоприятная среда, в том числе, конкурентная, которая, к сожалению, в последние годы подавлялась и ограничивалась. Потому что курс был взят на создание госкомпаний и госкорпораций, которые играют ключевую роль в подавляющем большинстве секторов экономики», — заключил собеседник.
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#деньги
#министр
#долги
#компании
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Государственный долг США обновил свой исторический максимум
Госдолг США обновил исторический рекорд и превысил $33,442 трлн
04 октября 2023, 15:05

Фото: istock / MarianVejcik

Государственный долг Соединённых Штатов Америки за сутки установил новый исторический рекорд, превысив весь суверенный долг России. Информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на данные американского и российского Министерств финансов.
На данный момент госдолг США  изменился с 33,167 триллиона до 33,442 триллиона долларов, увеличившись на 275 миллиардов долларов. Это значение обновило исторический максимум. Данная сумма на 3% больше всей суммы задолженности Российской Федерации. Долг России по состоянию на 1 сентября составляет 25,6 триллиона рублей или 267,3 миллиарда долларов.

Такой рост госдолга Америки связан с обязательствами правительства перед своими же ведомствами. Статья долга увеличилась сразу на 266 миллиардов долларов. Кроме того, долг перед физическими лицами и бизнесом повысился на 9 миллиардов долларов.

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#данные
#рост
#новости
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В ООН спрогнозировали рост российской экономики России в 2023 году
В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 2,2 % в 2023 году
04 октября 2023, 14:34

Фото: istock / Thapana Onphalai

Россия одна из немногих стран G20, чей экономический рост, предположительно, ускорится. Об этом сообщается в докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) о торговле и развитии за 2023-й.
Согласно докладу, в России прогнозируется рост валового внутреннего продукта — на 2,2% в 2023 году и 2% в 2024-м.

«Аналогичным образом среди стран G20 только в Бразилии, Китае, Японии, Мексике и Российской Федерации ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями <…>. Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России — прим. ред.), по прогнозам, составит 2,2 процента и два процента в 2023 и 2024 годах соответственно», — указано в докладе.
Обращаем ваше внимание на то, что Центробанк прогнозирует рост российской экономики в текущем году на 1,5%-2,5%, а в 2024 на 0,5-1,5%. Также в сентябре Минэкономразвития превысило прогноз роста ВВП России в 2023 году с 1,2% до 2,8%. 

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«Есть проблемы»: Песков рассказал о риске банкротства «Роснано»
Песков: Правительство занимается вопросом банкротства «Роснано»
04 октября 2023, 13:34

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Правительство РФ активно занимается вопросами, связанными с возможным банкротством государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.
По словам Пескова, раньше у госкорпорации были успехи, но теперь ситуация изменилась, и в кабмине начали предлагать предложения по урегулированию ситуации. При этом, представитель Кремля не уточнил, хотят ли власти спасти компанию.

Ранее на сайте Центра раскрытия корпоративной информации опубликовали отчет, согласно которому стало понятно, что «Роснано» находится на грани банкротства. Задолженность, которую необходимо погасить до конца 2023 года, слишком большая, что компания может выполнить обязательства только за счет собственных средств. Согласно статистической информации, долг компании в конце июня составил 95,56 миллиардов рублей, что на 5 миллиардов больше, чем в начале года.

Кроме того, по информации «Ведомостей», в октябре 2022 года в правительстве обсуждали возможность расформирования компании. Источники газеты утверждают, что проблемы в ее деятельности появились из-за западных санкций.

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#компании
#дмитрий песков
#счёт
#рф
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Экономист Зубец заявил, что у россиян пропал страх лишиться денег
Экономист Зубец объяснил сокращение объёма наличности у россиян
04 октября 2023, 13:07

Фото: IStock/Oleg Elkov

Объём наличных денег у россиян в сентябре сократился впервые за полтора года. По данным Центробанка, показатель стал меньше на 21,6 млрд рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что это связано с ростом ставок по депозитам и отсутствием страха потерять свои деньги. Об этом он рассказал «Радио 1».
«Главная причина, по которой люди вытаскивали деньги из банков, – это опасения, что в стране произведёт что-то, из-за чего люди лишатся своих денег. А так как народ стал успокаиваться, деньги пошли назад в банки. Также этому способствовал рост депозитных ставок», — сказал Зубец.
Эксперт подчеркнул, что страх связан со спецоперацией, возможными катастрофами и плохими новостями.
«Люди боятся каких-то плохих новостей со спецоперации, так как оттуда новости идут благоприятные. Никаких катастроф не происходит, зарплаты растут, экономика увеличивается, ну и зачем тогда держать деньги под подушкой? Обычно люди хранят деньги дома на случай какого-то бедствия», — отметил экономист.
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#деньги
#экономика
#страх
#банки
#рост
#зарплаты
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Центробанк: Объем наличности у россиян сократился впервые за 1,5 года
04 октября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/ArisSu

Россияне впервые за полтора года перестали «выносить» деньги из банков и хранить их в «кубышках». Эксперты связывают это с ростом ставок по вкладам, однако не считают приток денег в кредитные организации устойчивым и долговременным явлением.
Возврат денег в банковскую систему, не связанный с сезонными факторами, наблюдается впервые с весны  2022 года. Тогда в марте-мае россияне активно пополняли счета и депозитные вклады на фоне резкого роста ключевой ставки, передает «РБК». Как следует из статистики Центробанка, в сентябре нынешнего года произошло сокращение наличности на руках у населения на 21,6  миллиарда рублей. В последний раз граждане и бизнес сократили запас наличных денег в январе этого года — на 74,5 миллиарда рублей. Но такое явление в целом характерно для начала года.

Как говорят эксперты в банковской сфере, в настоящее время люди если еще не начали активно приносить деньги в банки, то хотя бы перестали их оттуда выносить. Во многом это связано с резким увеличением процентных ставок. Отток денежных средств в наличность замедляется из-за роста доходности депозитов и повышения сберегательной активности населения.

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#банки
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#россияне
#вклады
#люди
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«Коммерсант»: Власти могут смягчить запрет на экспорт дизельного топлива
04 октября 2023, 09:13

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Правительство рассматривает вопрос о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива. Это может произойти из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти».
Существует вариант, при котором будет разрешен только трубопроводный экспорт дизеля, причем его объем будет квотирован, чтобы избежать резких скачков оптовых цен, передает «Коммерсант». Такое решение может быть принято уже сегодня, 4 октября, на совещании, которое проведет вице-премьер Александр Новак.

Как сообщает издание, смягчение экспорта не коснется бензина. Частичные разрешительные меры коснутся только дизельного топлива. В случае затоваривания резервуаров нефтеперерабатывающих заводов, предприятиям пришлось бы снижать производство как дизтоплива, так и других светлых продуктов нефтепереработки, в том числе бензина. Скорее всего, смягчение экспортных ограничений по дизелю будет реализовываться за счет индивидуального рассмотрения каждой экспортной партии.

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#нефть
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