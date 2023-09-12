Названы объёмы газа, которые Россия будет поставлять Китаю

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Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго РФ планирует поставлять в Китай 100 млрд куб м газа в год.
Начать такие поставки планируется уже в ближайшее время.
При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что до конца этого года планируются контакты между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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«Идёт развитие газопровода «Сила Сибири», завершается формирование маршрута экспортного газопровода «Сила Сибири — 2». Также прорабатываются совместные СПГ-проекты. Суммарно по объёму поставляемого газа в ближайшее время мы планируем выйти на цифру 100 млрд куб. м в год», — отметил в беседе с RT Мочальников.
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«Контакты Путина и Си Цзиньпина планируются до конца года», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
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Мелисса Тимофеева