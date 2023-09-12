Названы объёмы газа, которые Россия будет поставлять Китаю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство занимается вопросом роста цен на бензин, в кабмине вовремя не среагировали на изменения на мировом рынке. Об этом Путин сообщил в рамках своего выступления на пленарном заседании ВЭФ.