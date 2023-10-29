Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Фото: iStock/MikeMareen
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен», — пояснил аналитик.
По словам Юшкова, Вашингтон в этом процессе будет играть не самую последнюю роль, так как он подталкивает Киев к этому шагу. США намерены полностью вытеснить РФ с газового рынка в Европе.
Читайте также:
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
Медведев рассказал о ждущей Европу зиме
Обозреватель Пронько: пенсии в России стали последней каплей
Екатерина Коршунова