Названы три условия укрепления рубля

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Для укрепления рубля необходимы определенные условия, поделился своим мнением доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов в беседе с «Лентой.ру». Он выделил несколько ключевых моментов.
Первым фактором, который может влиять на укрепление рубля, является профицит валютного баланса. Это означает, что в страну должно поступать больше валюты, чем выплачивается. Это может быть достигнуто благодаря росту цен на экспортируемые российские товары и увеличению объемов экспорта.
Вторым важным условием является сокращение вывода валюты за границу. Согласно данным Центрального Банка, объем вкладов граждан в зарубежных банках уже составил более 7 триллионов рублей, и этот показатель продолжает расти. Необходимо также уменьшить объемы вывода валюты предприятиями и бизнесом.
Третьим важным фактором, по мнению эксперта, являются позитивные изменения в геополитической обстановке. Урегулирование конфликтов и снижение напряженности в мировой политике могут привести к укреплению рубля и снижению курса доллара относительно других валют.
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Вторым важным условием является сокращение вывода валюты за границу. Согласно данным Центрального Банка, объем вкладов граждан в зарубежных банках уже составил более 7 триллионов рублей, и этот показатель продолжает расти. Необходимо также уменьшить объемы вывода валюты предприятиями и бизнесом.
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Артем Кузьмин