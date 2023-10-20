Названы условия укрепления рубля

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько заявил, что рубль сможет укрепиться при условии, если оплата импорта будет осуществляться в нём.
«Для рубля принципиальная точка разворота к укреплению наступит тогда, когда мы практически весь импорт сможем закупать за рубли. Когда мы этого добьёмся, то полностью пропадёт зависимость внешней торговли России от каких-то токсичных моментов и курсов доллара и евро», — пояснил в беседе с RT Гинько.
При этом, он подчеркнул, что сейчас что-либо прогнозировать очень сложно и-за общемировых и политических событий. Однако, считает эксперт, несмотря на так называемую турбулентность наступает эпоха, когда наиболее сильными будут те страны, которые имеют свои сырьевые ресурсы. К ним относится и Россия.
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Мелисса Тимофеева