Названо число россиян, не способных заплатить по кредитам

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Более 21 миллиона граждан России оказались должниками по кредитным займам, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФСПП), пишут «Известия».
Динамика роста числа должников в России наглядно демонстрирует масштаб проблемы. Например, в результате первых девяти месяцев 2020 года было зарегистрировано 11 миллионов неплательщиков. К 2021 году это число увеличилось до 14,1 миллиона, а в 2022 году — до 17,3 миллиона человек.
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