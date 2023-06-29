Названы неприятные последствия повышения налогов для физлиц

Фото: istockphoto.com/Pra-chid
Аналитик Мильчакова рассказала, чем могут обернуться такие меры
Ведущий аналитик Наталья Мильчакова заявила, что увеличение ставки НДФЛ до 20% для людей, которые зарабатывают в год более 25 млн рублей, может не принести пользы государственного бюджета, а также спровоцировать скрытие доходов и уход в тень со стороны граждан, которые зарабатывают много.
При этом, по её мнению, в долгосрочной перспективе может «подняться вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения».
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с письмом, в котором предлагает повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для высокодоходных граждан, в частности для тех, кто проживает в Москве и имеет годовой доход более 25 миллионов рублей.
Читайте также:
В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей
В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс
В ГД объяснили законопроект об отмене налога для физлиц с доходом менее 30 тыс рублей
«В теневой сектор могут переместиться зарплаты даже среднего класса: кто зарабатывает от 1 млн рублей в год и даже меньше. И такое вполне возможно, поскольку люди с заработком от 1 млн рублей в год будут опасаться, что на них тоже могут повысить налоги», — сказала в беседе с RT Мильчакова.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с письмом, в котором предлагает повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 20% для высокодоходных граждан, в частности для тех, кто проживает в Москве и имеет годовой доход более 25 миллионов рублей.
Читайте также:
В Госдуме предложили увеличить налог для богатых москвичей
В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс
В ГД объяснили законопроект об отмене налога для физлиц с доходом менее 30 тыс рублей
Мелисса Тимофеева