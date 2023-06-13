Названы причины роста курса евро выше 90 рублей

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Инвестор Сидоров: «Причина — в совокупности факторов»
Частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил, что причина роста курса евро, который поднялся выше 90 рублей, в совокупности факторов, среди которых сокращение экспортных потоков и восстановление импорта.
Ранее стало известно, что курс евро поднялся до отметки в 90 рублей впервые с 28 апреля. Так, в соответствии с данными биржи, курс впервые достиг соответствующей отметки с 28 апреля. Отмечается, что курс доллара держится на отметке 83,28 рубля. По информации издания, на 10:11 по московскому времени курс евро повысился на 95 копеек, до 89,92 рубля.
«Причина роста европейской валюты и ослабления рубля — в совокупности факторов. Имеет значение сокращение экспортных потоков, а также активное восстановление импорта. Свою роль, безусловно, играют дефицит бюджета и колебания денежной массы», — заявил в беседе с RT Сидоров.
Мелисса Тимофеева