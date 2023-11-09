Радио1
Главная / Новости / Экономика/ «Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине

«Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине

Песков: США скоро не хватит бумаги на помощь Украине и обслуживание госдолга
09 ноября 2023, 16:21
Фото: istock / Pineapple Studio

Фото: istock / Pineapple Studio

Соединенным Штатам скоро не будет хватать бумаги, чтобы печатать деньги для военной помощи Украине и обслуживания государственного долга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — ответил Песков на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о расходе 96% всех выделенных средств для Украины.
Представитель Кремля отметил, что и Вашингтону, и Киеву давно пора понять, что одержать победу над Россией поле боя невозможно.


Ранее Песков заявлял, что отношения РФ и Соединенных Штатов Америки находятся на нулевом уровне и даже ниже этого нуля, но страны должны будут их восстанавливать, потому что именно они несут особую ответственность за стабильность в мире.

Читайте также:

В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе

Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»

Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но с их стороны контакта нет

#москва
#деньги
#журналист
#кремль
#дмитрий песков
#интервью
#заявление
#дома
#путин
#рф
Читайте нас в
Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
ЦБ протестирует оплату цифровым рублём по динамическому QR-коду в 2024 году
09 ноября 2023, 16:26

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Центробанк в следующем году приступит к тестированию оплаты цифровым рублём с помощью динамического QR-кода. Об этом в кулуарах форума «Финополис» сообщила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
Она отметила, что банки хотят увидеть, как производится операция с цифровым рублём между юридическими лицами. А также будет протестирована оплата не только по привычному статическому QR-коду, но и по динамическому. 

По словам Скоробогатовой, у Центробанка есть план, которому регулятор чётко следует. 

Напомним, что цифровой рубль – это новая форма российской валюты. С помощью него можно оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, а также откладывать в качестве сбережений. Не стоит путать цифровой рубль с криптовалютой, поскольку в отличие от неё рубль контролируется Центробанком и обеспечен залотовалютными резервами.

Читайте также:

В России продолжается внедрение цифрового рубля: когда ждать цифровые пенсии

Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»

ВЦИОМ: Большинство россиян не понимает, зачем внедрён цифровой рубль
#центробанк
#рубль
#тестирование
#оплата
#qr-код
Читайте нас в
В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров
Минпромторг: в России хотят ограничить ввоз непродовольственных товаров
09 ноября 2023, 15:10

Фото: iStock/Tryaging

Российское правительство может ввести ограничения на ввоз в страну некоторых непродовольственных товаров по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных продуктов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Отмечается, что в первую очередь речь идёт о бытовой химии и продукции лёгкой промышленности, которые производятся на российских предприятиях. 

По словам Евтухова, введение ограничений обусловлено тем, что деньги, затраченные на импорт непродовольственной продукции, должны оставаться в России. 

Также замглавы Минпромторга напомнил, что в стране уже были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных государств. При этом российские власти намерены ввести новые повышенные ставки акцизов. 

Читайте также:

Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП

Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
#минпромторг
#импорт
#россия
#продукция
#товары
Читайте нас в
Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей
09 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Dmitrii Guldin

Российский представитель Haval ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, проданных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к госинформсистеме «Эра-Глонасс». Таким образом, на всех отзываемых автомобилях будет выполнено плановое дооснащение данными системами бесплатно.

Владельцы автомобилей будут проинформированы о проведении необходимых работ. Также они могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв на сайте Росстандарта.

Читайте также:

Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО

Госдума одобрила в первом чтении регистрацию автомобилей без полиса ОСАГО

Житель Воронежа получил штраф за то, что почесался за рулём
#автомобили
#автомобиль
#данные
Читайте нас в
Подразделение ВТБ в Европе сменит название из-за запрета на использование бренда
Reuters: VTB Bank Europe сменит название на OWN SE из-за запрета от ВТБ
09 ноября 2023, 13:25

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Дочернее подразделение российского банка ВТБ в Европе сменит название. Об этом сообщил представитель банка в интервью Reuters.
Уточняется, что VTB Bank Europe, который находится в процессе ликвидации, сменит название из-за запрета российского ВТБ на его использование. 

Глава европейского подразделения банка Франк Хеллвиг связался с главным офисом ВТБ и потребовал разрешение на продолжение работы под прежним названием, однако ВТБ отказал. 

Как сообщил гендиректор VTB Bank Europe, учреждение сменит название на OWN SE, которое происходит о прежнего наименования Ost-West Handelsbank. 

Также финдиректор европейского подразделения ВТБ Миро Задро утверждает, что ликвидация банка может занять несколько лет.

Читайте также:

Первый заместитель председателя ВТБ Пучков покинул банк

Глава ВТБ Андрей Костин стал новым председателем совета директоров ОСК

ВТБ считает, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой в 12 процентов
#банк
#россия
#европа
#бренд
#запрет
Читайте нас в
Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
09 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин отметил рост доли расчётов в национальных валютах во внешнеторговых операциях между Россией и Казахстаном. Об этом он заявил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества.
Отмечается, что форум посвящён вопросам сельского хозяйства.

Путин заявил, что сотрудничество России и Казахстана в аграрной сфере активно развивается, поскольку рост в этом направлении является приоритетным для экономики обеих стран. 

Также российский президент напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот России и Казахстана вырос более чем на 10% и составил 28,2 млрд долларов. При этом, за январь-август текущего года он возрос ещё на 7%. 

В четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Казахстан, где его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры стран проведут переговоры, результатом которых, как ожидается, станет подписание документов о продолжении сотрудничества. 

Читайте также:

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан

Президент Казахстана Токаев встретил Путина в резиденции «Акорда» в Астане

Путин: Россия и Казахстан подготовили документы на сумму около ста миллионов $
#владимир путин
#россия
#казахстан
#сотрудничество
#торговля
#валюта
Читайте нас в
Экс-министр труда Калашников оценил заявление Набиуллиной о нехватке рабочих рук в РФ
Экс-министр труда Калашников: В РФ хватает рабочих рук, но нет нормальных зарплат
09 ноября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В России сложилась острая ситуация с кадрами. При этом необходимо увеличивать производительность труда.
Сергей Калашников, экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России заявил, что повышение производительности труда действительно необходимо.
 
«Мы об этом говорим всю мою сознательную жизнь, начиная с Советского Союза. С этим никто спорить не будет. А с тем, что в стране не хватает рабочих рук, я не согласен. В России хватает рабочих рук, но не хватает нормальной зарплаты. Если бы людям платили достойную зарплату, то появились бы и рабочие руки, и можно было бы требовать производительность труда»,- такое мнение высказал Сергей Калашников.
Экономист считает, что самое главное условие-это изменение политики Центробанка относительно формирования роли денег в экономике.
 
«При такой ключевой ставки экономика в принципе не может существовать, по крайней мере производительная её часть. Необходимо изменение системы управления экономикой. Я имею ввиду те же самые зарплаты. И распределение рабочих сил в виде рабочей силы, и изменение ситуации с мигрантами. То, что происходит сейчас в рамках миграционной политике, на пользу России не идёт»,-говорит Сергей Калашников.
Экономист уверен, что глобальные изменения экономической системы вынужденно произойдут. И они уже начали происходить. Но пока недостаточно и не системно.

Читайте также:

Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда

Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики

Экономист Беляев дал рекомендации россиянам, планирующим брать кредит
#экономика
#работа
#труд
Читайте нас в
Набиуллина: не исключено повторное повышение ключевой ставки в 2023 году
Набиуллина: ключевая ставка может вновь повыситься в 2023 году
09 ноября 2023, 12:28

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ещё одно повышение ключевой ставки в этом году не исключено. Об этом она заявила в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По её словам, ставка может либо сохраниться на нынешнем показателе, либо вновь возрасти. Однако прогнозируемое снижение инфляции приведёт и к уменьшению ключевой ставки. Набиуллина ранее заявляла, что постепенное понижение инфляции – единственный способ уменьшить ключевую ставку. 

Напомним, что последнее повышение ключевой ставки произошло в октябре. Банк России увеличил её сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. 

Читайте также:

Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики

Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России

Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда
#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
#эльвира набиуллина
Читайте нас в
Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики
Набиуллина: главная проблема российской экономики – нехватка рабочей силы
09 ноября 2023, 11:18

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По словам Набиуллиной прогнозируемый рост экономики на 2024 год будет положительным, однако сами темпы роста снизятся. На это оказывает влияние не недостаток денег или кредиты, а дефицит рабочей силы, что также видно по статистикам предприятий. 

Глава Центробанка пояснила, что перед принятием решений по ставке проводятся опросы среди 13 тысяч российских предприятий, которые указывают на проблемы в связи с нехваткой сотрудников. 

Также Набиуллина отметила, что в следующем году ожидается положительный рост кредитного портфеля, в том числе и корпоративного. Центробанк заинтересован в том, чтобы они в первую очередь пошли на структурную перестройку, а именно на импортозамещение, технологический суверенитет и другое. 

Читайте также:

Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России

Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда

Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова
#эльвира набиуллина
#экономика
#производство
#россия
#работники
Читайте нас в
Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России
Набиуллина: инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
09 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими. 

Также Набиуллина добавила, что инфляция придёт к целевым значениям в размере 4% к концу следующего года. 

Кроме того, глава Центробанка привела прогнозы, согласно которым пик инфляционного давления уже был пройден в III квартале этого года. 

Читайте также:

Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда

В Центробанке рассказали, когда в России начнёт снижаться инфляция

Греф заявил о тенденции к небольшому укреплению рубля
#экономика
#инфляция
#банк россии
#эльвира набиуллина
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф