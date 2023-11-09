«Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине

Фото: istock / Pineapple Studio
Соединенным Штатам скоро не будет хватать бумаги, чтобы печатать деньги для военной помощи Украине и обслуживания государственного долга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — ответил Песков на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о расходе 96% всех выделенных средств для Украины.Представитель Кремля отметил, что и Вашингтону, и Киеву давно пора понять, что одержать победу над Россией поле боя невозможно.
Читайте также:
В Европе заявили, что нынешнее правительство Израиля не пойдёт на перемирие в Газе
Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»
Алина Юрчак