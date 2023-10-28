«Негатива будет больше»: к чему приведет резкое повышение ключевой ставки

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В пятницу, 27 октября, Центробанк резко поднял ключевую ставку — сразу с 13 до 15 процентов. К чему это может привести как банки, так и население, рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».
Специалисты ожидают укрепления рубля и стабилизации цен на потребительские товары, но одновременно с этим подчеркивают, что повышение ключевой ставки может привести к замедлению потребительского кредитования и росту ставок по ипотеке.
Негативных последствий от повышения можно ожидать больше, нежели позитивных, считает Денис Перепелица — директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. В частности, упадут темпы импортозамещения, поскольку кредиты станут дороже, а вместе с ними подорожает и производство товаров на территории РФ
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателя в 15%, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года.
В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.
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«Решение ЦБ РФ действовать агрессивнее и повысить ставку сразу на два процентных пункта <...> призвано охладить потребительскую часть спроса и <...> компенсировать рост спроса со стороны тех направлений, на которые ставка не влияет, а именно — льготное кредитование, высокий бюджетный импульс», — отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.
Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателя в 15%, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года.
В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.
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