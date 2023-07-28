Некоторые страны могут остаться без помощи в случае климатической катастрофы

Фото: iStock/RomoloTavani
Президент Карибского банка развития Гигинус Леон сообщил, что в ближайшем будущем некоторые развивающиеся страны могут потерять финансирование от климатических фондов.
Президент Карибского банка призвал мировое сообщество пересмотреть данные меры, чтобы в случае природной катастрофы финансовую помощь получили с учётом объёма разрушений, а не состояния экономики.
Читайте также:
В США возросло количество крупных природных катастроф
Гольфстрим может прекратить существование в 2025 году
На Земле начали зеленеть океаны
Анастасия Чинкова