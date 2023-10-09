Немцы признаются, что едва сводят концы с концами

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Высокий уровень инфляции в 2023 году негативно сказался на благосостоянии жителей ФРГ.
Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank, пишет агентство DPA.
17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.
Исследование проводили в период с 15 по 18 сентября среди 2 059 граждан ФРГ.
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17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.
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Мария Фирсова