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Немцы признаются, что едва сводят концы с концами

09 октября 2023, 11:47
Фото:istockphoto/erllre

Фото:istockphoto/erllre

Высокий уровень инфляции в 2023 году негативно сказался на благосостоянии жителей ФРГ.
Почти каждый шестой житель Германии заявляет, что из-за высокой инфляции трудно обеспечить себе прожиточный минимум. Это следует из данных опроса, проведённого социологами YouGov по заказу немецкого банка Postbank, пишет агентство DPA.

17,2% опрошенных заявили, что не могут оплачивать повседневные расходы из-за подсочивших в этом году цен. Год назад так отвечали 11% респондентов. Используют накопления для покрытия ежедневных трат 28,1% респондентов, еще 10% опрошенных тратят на эти цели значительную часть сбережений. Достаточный уровень дохода в условиях выросших цен отмечается только у 39% опрошенных.


Исследование проводили в период с 15 по 18 сентября среди 2 059 граждан ФРГ.

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#деньги
#экономика
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Курс доллара поднялся выше 101 рубля
09 октября 2023, 11:03

Фото: IStock/SSV-Photo

Курс доллара на Мосбирже достиг 101,10 рубля. Это на 70 копеек выше уровня прошлого закрытия.
Также вырос курс евро на 93 копейки, достигнув 106,43 рубля. Биржевой курс юаня составил 13,85 рубля.

Помощник президента РФ Максим Орешкин ответил на вопрос, когда перестанет расти доллар фразой «рано или поздно».

Ранее рубль стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.

При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.

При этом в попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.

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#доллар
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#россия
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Мишустин заявил о выделении средств на поддержку ИИ-индустрии
Мишустин: на поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей
09 октября 2023, 11:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. Об этом Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, порядка 800 миллионов предусмотрено на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктам, которые созданы на базе искусственного интеллекта. Сообщается, что эти средства разработчики могут использовать для того, чтобы внедрять свои решения. 

На формирование и актуализацию наборов данных, которые востребованы в коммерческом обороте, будет направлено 250 миллионов рублей. Мишустин добавил, что запланирована еще одна волна финансирования исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

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#гранты
#лидеры россии
#мишустин
#искусственный интеллект
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Правительство продолжит мониторинг топливного рынка, заявил Новак
Новак: правительство контролирует топливный рынок для сохранения стабильности
09 октября 2023, 10:50

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке РФ, в целях сохранения ценовой стабильности. Об этом Новак сообщил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Напомним, 21 сентября правительством РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В пятницу, 6 октября, были приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.

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Названа самая недооцененная валюта стран G20
В начале осени 2023 года рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
09 октября 2023, 07:29

Фото: istock / Max Zolotukhin

Рубль в начале осени текущего года стал самой недооцененной валютой среди стран «Большой двадцатки». Курс должен составлять примерно 33 рубля за доллар, следует из расчетов издания РИА Новости.

Информационное агентство в среду опубликовало рейтинг стран G20 по стоимости обеда из бургера, картофеля фри и стакана кока-колы. Исходя из полученной информации, самый дешевый обед оказался в России, а самый дорогой — в Германии. На основе этих данных РИА Новости рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к американскому доллару.

По паритету покупательной способности (ППС) курс рубля в 3 раза ниже текущего курса и составляет 32,07 за 1 доллар. По мнению экспертов, РФ обладает самым высоким показателем покупательной способности.

«То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там», — объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
При этом, самой переоцененной валютой стал евро с превышением курса на 16%. Затем следует канадский доллар — он переоценен на 15%. Также переоцененной валютой стал аргентинский песо, но только на 5%.

Ранее сообщалось, что Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10%
В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей на 5-10% до конца года
09 октября 2023, 05:47

Фото: iStock/Fahroni

Дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в четвертом квартале текущего года на 5-10% по сравнению с третьим кварталом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профильную ассоциацию РОАД.
По данным «Автостата» в третьем квартале 2023 года в России было продано 315,7 тысячи легковых автомобилей. Так, российский рынок легковых машин в последнем квартале может составить до 300 легковушек.

В ассоциации пояснили, что такие прогнозы связаны с повышениями утилизационного сбора и ставки Центробанка, на фоне которых дорожают кредиты и лизинговые программы, а также с ослаблением рубля.

«Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне третьего квартала, а реалистичный - падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — заявили в РОАД.

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#рынок
#падение
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#прогноз
#цены
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Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья
Россия спустя два года возобновила поставки сырой нефти в Бразилию
08 октября 2023, 10:02

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Россия спустя два года возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости.
Поставки возобновились в сентябре. За месяц Россия отправила максимальные за последние 13 лет объёмы нефти. Они составили 84,4 тысячи тонн. Бразилия выплатила России 48 млн долларов.

Первая поставка в сентябре этого года возобновила экспорт, который был приостановлен в августе 2021 года. Тогда было отправлено 42,1 тысячи тонн за 16,6 млн долларов. 

Также уточняется, что объём поставленной в сентябре нефти был самым высоким с июня 2010 года, когда Россия продала Бразилии 117,8 тысяч тонн сырья.

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#нефть
#экспорт
#россия
#бразилия
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Стоимость гособлигаций США упала до 16-летнего минимума
08 октября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/photovs

В попытках остановить инфляцию и снизить цены на топливо американская Федеральная резервная система подняла ставки до самого высокого уровня с 2007 года. Рынок государственных облигаций США не выдержал и обвалился.
Кроме этого, государственный долг страны в очередной раз обновил свой исторический максимум, передает РИА Новости. Инвесторы предупреждают об опасности складывающейся ситуации: предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают активно избавляться. Высокие процентные ставки и огромная задолженность могут подтолкнуть экономику страны к рецессии еще до конца нынешнего года.

Спрос на американские государственные ценные бумаги пошатнули многие факторы. Кроме высоких ставок, на это оказали влияние, в частности, растущий дефицит бюджета и просто неподъемный государственный долг. Только за первый день нового финансового года госдолг США увеличился на 275 миллиардов долларов. Это больше, чем все суверенные обязательства России.

По словам члена комитета «Деловой России» по торговле Олега Воробьева, на этом фоне обвал был неизбежен. Такие события, конечно, подрывают спрос и доверие к американским государственным облигациям.

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#инвесторы
#страны
#дефицит
#спрос
#долги
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Эксперт Капитонов: Строить газовую инфраструктуру в Турции пока преждевременно
08 октября 2023, 09:08

Фото: istockphoto/SimoneN

Газовый хаб в Турции можно реализовать в качестве виртуальной площадки — точки ценообразования на границе с Болгарией. Строить там полноценную газовую инфраструктуру пока преждевременно.
Такое мнение высказал аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов. В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что считает целесообразным создать в Турции некую виртуальную площадку по примеру голландского хаба TTF в Европе. Турция могла бы направлять туда некоторые объемы спотового газа, который поставляется туда вне рамок долгосрочных контрактов.

В настоящее время российский газопровод в Турцию работает не с полной нагрузкой, указал специалист. Используя существующую инфраструктуру, Россия могла бы поставлять больше газа, считает Капитонов. Например, можно поставлять газ через Азербайджан в Иран — там есть газопровод. Строительство же новой инфраструктуры сейчас не выглядит целесообразным, заключил эксперт.

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#мнение
#турция
#азербайджан
#иран
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Минэнерго рассказало о тенденции к снижению розничных цен на топливо
Шульгинов: в РФ наметилась тенденция по снижению розничных цен на топливо
06 октября 2023, 21:31

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Минэнерго России фиксирует тенденцию по снижению розничных цен на топливо в стране. Об этом Шульгинов сообщил журналистам.
По его словам, затоваривания на топливном рынке не зафиксировано. Министр энергетики добавил, что на данный момент уже происходит снижение розничных цен.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило вспомогательные меры по стабилизации рынка топлива. В списке оказалась корректировка требований к нефтяникам по продаже бензина и дизельного топлива на 2% и 3% соответственно. Также 1 октября планируется восстановление топливного демпфера. 

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