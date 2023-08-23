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Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля

Детское питание Nestle подорожает на 9% из-за слабого рубля
23 августа 2023, 06:37

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В связи со слабостью и непостоянством рубля компания Nestle решила увеличить цены начиная с сентября. Цена детского питания, включая молочные продукты, увеличится на 9%. Эту информацию можно найти в письмах, отправленных розничным торговцам, пишет «Коммерсант».

«С 4 сентября компания Nestle корректирует цены на детское питание, включая продукты под брендами NAN, Nestogen, Nestle и Gerber, увеличивая их на 9%», — утверждает газета, ссылаясь на уведомления для ритейлеров.
Также поднимутся цены на сухие завтраки и напитки на основе какао.

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#продукты
#детское питание
#шампанское
#цены
#напитки
#дефицит
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Россия экспортирует рекордные объемы газа в Евросоюз
«Ведомости»: Россия поставляет газ для стран ЕС в рекордном количестве
23 августа 2023, 05:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

Страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

«В июле 2023 года объем поставок российского газа в ЕС достиг самых высоких показателей с августа 2022 года, превышая 2 млрд кубометров», — отмечает издание «Ведомости», ссылаясь на данный обзор. 
Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.

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#ес
#запад
#рф
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Путин: В БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации
Путин заявил, что в БРИКС идет необратимый процесс дедолларизации
22 августа 2023, 22:43

Фото: iStock/hamzehsh12

Президент России Владимир Путин заявил, что в БРИКС идет процесс дедолларизации хозяйственных связей.
В ходе своего видеообращения к участникам делового форума союза российский лидер заявил, что этот процесс является объективным и необратимым. 

По словам Путина, страны БРИКС отрабатывают эффективные механизмы валютно-финансового контроля и расчетов, на фоне чего доля валюты США в операциях между членами союза уменьшается. Так, в 2022 году она составила всего 28,7%.

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#сша
#страны
#валюта
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Производство майонеза в Подмосковье за год выросло на 126%
22 августа 2023, 22:43

Фото: Istockphoto / AnnaPustynnikova

Объём производства майонеза в июне этого года в Московской области повысился на 126% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Он превысил 26 тыс тонн, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В регионе в июне 2023 года произведено более 30,5% от общего объёма майонеза, изготовленного в Центральном федеральном округе, и 7,5 % от общероссийского объема», – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, самые крупные производители майонеза в Подмосковье – Ногинский пищевой комбинат, предприятия ПК «МЭТР» и «ФОРТ-Н XXI».

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#продукты
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Лула да Силва: создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные
22 августа 2023, 20:20

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что создание единой валюты БРИКС не должно заменить национальные валюты. Об этом бразильский лидер заявил в ходе выступления на саммите БРИКС.
«Я защищаю введение единицы расчета в торговли между странами БРИКС, которая не заменит наши национальные валюты», — отметил глава Бразилии.

Напомним, Лула да Силва уже неоднократно предлагал ввести на территории БРИКС альтернативную доллару валюту. 

Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. 

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. 

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Путин пригласил представителей деловых кругов стран БРИКС принять участие в ВЭФ
22 августа 2023, 19:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».

«И в заключение хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10–13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС», — подчеркнул Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Глава российского государства назвал логичным факт того, что одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС стало укрепление взаимосвязанности, а также создание новых устойчивых транспортных магистралей. 

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#цб
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Путин прокомментировал поставки зерна странам Африки на безвозмездной основе
22 августа 2023, 19:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с партнерами из Африки о поставках зерна на безвозмездной основе завершаются. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
«В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов», — подчеркнул глава российского государства.

Путин также отметил, что РФ способна заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся странам.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае выполнения всех обязательств перед ней. Глава государства также отметил, что России чинят препятствия для поставки продовольствия, зерна и удобрений за рубеж.

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#зерно
#банк
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#рф
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Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов
Силуанов: Кабмин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов
22 августа 2023, 19:40

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов. Его слова приводит телеканал «Россия-24».
Он также сообщил, что иностранные активы будут разблокированы и обменяны на российские. По его словам, данная мера позволит поддержать финансовую стабильность в условиях ограничений, введенных в отношении РФ.

Прежде сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил вести контроль за оттоком капитала из РФ правительству и Центральному Банку. Он также обратил ​внимание на усиление мер по ограничению спекулятивного спроса. Также, ​глава государства указал на развитие российской экономики и отметил, что она обошла Германию. 

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#владимир путин
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#активы
#рф
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Путин: Россия активно переориентирует транспортно-логистические потоки
22 августа 2023, 19:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ активно переориентирует свои транспортно-логистические потоки на надежных партнеров, в том числе из числа стран БРИКС. Об этом Путин сообщил в своем видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
Глава российского государства назвал логичным факт того, что одним из приоритетов взаимодействия стран БРИКС стало укрепление взаимосвязанности, а также создание новых устойчивых транспортных магистралей. К флагманским проектам РФ Путин причислил Северный морской путь и новый международный транспортный коридор «Север – Юг».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошедшего года. 

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#операции
#рф
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БРИКС создаст альтернативу доллару
Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают общую расчетную единицу
22 августа 2023, 18:08

Фото: сайт Кремля

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, которая станет альтернативной доллару.
По его словам, возможность введения новой расчетной единицы активно обсуждается участниками объединения.  

Министр подчеркнул, что основной упор в переговорах делается на то, чтобы создать альтернативу доллару. Торговые отношения развиваются и для того, чтобы не зависеть от эмиссионного центра или доллара, БРИКС намерен создать собственную единицу, в которой будет производится расчет. Силуанов добавил, что единого решения в данном вопросе еще нет, но ведутся интенсивные обсуждения. 

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#банк
#министр
#операции
#доллар
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