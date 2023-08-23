Nestle повысит цены на детское питание из-за слабого рубля

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В связи со слабостью и непостоянством рубля компания Nestle решила увеличить цены начиная с сентября. Цена детского питания, включая молочные продукты, увеличится на 9%. Эту информацию можно найти в письмах, отправленных розничным торговцам, пишет «Коммерсант».
«С 4 сентября компания Nestle корректирует цены на детское питание, включая продукты под брендами NAN, Nestogen, Nestle и Gerber, увеличивая их на 9%», — утверждает газета, ссылаясь на уведомления для ритейлеров.Также поднимутся цены на сухие завтраки и напитки на основе какао.
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