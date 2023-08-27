Nikkei Asia: крупнейшие производители вооружения перемещают мощности в Японию

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Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов. Об этом сообщает Nikkei Asia.
«Токио готовится резко увеличить расходы на оборону перед лицом ухудшающейся ситуации с безопасностью в Восточной Азии», — сообщает издание.
Сообщается, что в список этих компаний входят: британская компания BAE Systems и американская компания Lockheed Martin. Такой шаг со стороны мировых производителей вооружения может нанести сильный удар по местным производителям.
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