Nikkei: Крупнейший банк Европы прекратит сотрудничество с Россией

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Одна из крупнейших финансовых групп в Европе HSBC приостановит операции с Россией и Белоруссией. С 27 октября 2023 года компания прекращает переводы для корпоративных клиентов РФ и Беларуси. HSBC отправила клиентам во все подразделения соответствующие письма.
Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на дочернюю компанию представителя HSBC.
К решению о прекращении сотрудничества компанию подтолкнули «усложнившиеся нормативные ситуации» и желание снизить операционное воздействие на Россию и Белоруссию. Ранее банк проводил финансовые операции с партнерами в РФ, несмотря на санкции ЕС.
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К решению о прекращении сотрудничества компанию подтолкнули «усложнившиеся нормативные ситуации» и желание снизить операционное воздействие на Россию и Белоруссию. Ранее банк проводил финансовые операции с партнерами в РФ, несмотря на санкции ЕС.
«Хотя HSBC предпринял множество шагов для соблюдения нормативных требований регуляторов, на практике это становится все сложнее из-за действующих глобальных ограничений», — сообщил представитель HSBC Банка.Представитель HSBC Банка также рассказал журналистам, что компания все еще работает над продажей российских активов местному Экспобанку и планирует завершить сделку до конца 2023 года, но на данный момент ждет одобрения местных регулирующих органов.
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Алина Юрчак