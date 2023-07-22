Norsk Hydro потребовал от LME прекратить торговлю и хранение российского алюминия

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Норвежская компания Norsk Hydro попросила Лондонскую биржу металлов LME пересмотреть решение об отсутствии запрета на торговлю и хранение российского алюминия.
Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на письмо норвежского производителя металла.
В Norsk Hydro также уточнили, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу рисков, которые связанны с наличием российского металла на складах и торговли им через биржевую систему. Речь идет о том, что на алюминий из России приходится 80% запасов этого металла на складе. Для сравнения: в мае показатель равнялся 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%.
Учитывая, что на этот металл из РФ идет существенная скидка, его хранение может угрожать базовому статусу контрактов LME на металл. Если российского металла будет всё больше, то это приведёт к давлению на цену, сказано в обращении.
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В Norsk Hydro также уточнили, консультировалась ли LME с Британским управлением по финансовому регулированию (FCA) по поводу рисков, которые связанны с наличием российского металла на складах и торговли им через биржевую систему. Речь идет о том, что на алюминий из России приходится 80% запасов этого металла на складе. Для сравнения: в мае показатель равнялся 68%, а в октябре 2022 года составлял всего 18%.
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Мария Фирсова