Новак: на топливном рынке РФ нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс

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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс.
Напомним, председатель правления, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что проблемы нехватки топлива в отдельных регионах возникают на регулярной основе, но это не свидетельствует о дефиците по стране. Баженов отметил, что ситуация с сегодняшним дефицитом бензина и дизеля в разных регионах страны связана с географическим и инфраструктурным факторами.
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